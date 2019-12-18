Кальциевая инъекция: выдвинута новая версия о предназначении статуй острова Пасхи

Последующая серия анализов показала следы банана, сладкого картофеля и других культур. На основании этого специалисты предположили наличие связи статуй с сельским хозяйством. По мнению исследователей, события развивались следующим образом: заметив необычную плодородность земли возле каменоломни, аборигены объяснили это присутствием статуй, и начали расставлять их по всему острову как знак подношения богам.

Интересно, что они добивались нужного результата — но не за счет сверхъестественных сил. Вырубленные из вулканического базальта истуканы насыщали землю вокруг себя полезными элементами, выполняя функцию удобрений.

Узнайте, почему некоторые моаи имеют «модные шляпки».