Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

Кальциевая инъекция: выдвинута новая версия о предназначении статуй острова Пасхи

Анастасия Баринова
18 декабря 2019
easter-island-1661655_1280.jpg
Фото: 3282700/Pixabay
moai-1857652_1280.jpg
Фото: Yerson Retamal/Pixabay
Ученые сделали свой вывод на основании анализа почвы.

Моаи — каменные истуканы острова Пасхи — были созданы в период между 1250 и 1500 годами. Они неплохо изучены, но ряд вопросов до сих пор остается без ответа. В частности, не понятно предназначение скульптур, на создание которых у островитян ушло много времени, сил и ресурсов. В начале года американские ученые заявили, что монументы могли указывать на источники воды: по соседству со скульптурами, действительно, на поверхность выходят грунтовые воды.

/upload/iblock/ecb/ecbb1808836372184e41fab5669a1bd7.jpg
Читайте такжеВода где-то рядом: раскрыт секрет статуй острова Пасхи

Но теперь представлено новое объяснение. Группа ученых из некоммерческой организации Easter Island Statue Project обратилась к «колыбели истуканов» — карьеру у подножия вулкана Рано Рараку в восточной части острова. Здесь аборигены ваяли статуи, и две из них остались на этом месте до сих пор. Химический анализ почвы выявил в ее составе высокую концентрацию фосфора и кальция. Эти элементы повышают плодородность почвы.

«В других местах острова почва быстро истощалась и подвергалась эрозии, поскольку растения вытягивали из нее питательные вещества. Но в каменоломне земля постоянно удобрялась мелкими фрагментами базальтовой породы в результате строительных работ, и это создало идеальные условия для выращивания сельхозкультур», — профессор Сара Шервуд (Sarah Sherwood).

Последующая серия анализов показала следы банана, сладкого картофеля и других культур. На основании этого специалисты предположили наличие связи статуй с сельским хозяйством. По мнению исследователей, события развивались следующим образом: заметив необычную плодородность земли возле каменоломни, аборигены объяснили это присутствием статуй, и начали расставлять их по всему острову как знак подношения богам.

Интересно, что они добивались нужного результата — но не за счет сверхъестественных сил. Вырубленные из вулканического базальта истуканы насыщали землю вокруг себя полезными элементами, выполняя функцию удобрений.

Узнайте, почему некоторые моаи имеют «модные шляпки».