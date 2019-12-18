Кальциевая инъекция: выдвинута новая версия о предназначении статуй острова Пасхи

Моаи — каменные истуканы острова Пасхи — были созданы в период между 1250 и 1500 годами. Они неплохо изучены, но ряд вопросов до сих пор остается без ответа. В частности, не понятно предназначение скульптур, на создание которых у островитян ушло много времени, сил и ресурсов. В начале года американские ученые заявили, что монументы могли указывать на источники воды: по соседству со скульптурами, действительно, на поверхность выходят грунтовые воды.
Но теперь представлено новое объяснение. Группа ученых из некоммерческой организации Easter Island Statue Project обратилась к «колыбели истуканов» — карьеру у подножия вулкана Рано Рараку в восточной части острова. Здесь аборигены ваяли статуи, и две из них остались на этом месте до сих пор. Химический анализ почвы выявил в ее составе высокую концентрацию фосфора и кальция. Эти элементы повышают плодородность почвы.
Последующая серия анализов показала следы банана, сладкого картофеля и других культур. На основании этого специалисты предположили наличие связи статуй с сельским хозяйством. По мнению исследователей, события развивались следующим образом: заметив необычную плодородность земли возле каменоломни, аборигены объяснили это присутствием статуй, и начали расставлять их по всему острову как знак подношения богам.
Интересно, что они добивались нужного результата — но не за счет сверхъестественных сил. Вырубленные из вулканического базальта истуканы насыщали землю вокруг себя полезными элементами, выполняя функцию удобрений.