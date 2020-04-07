Жителей Калифорнии ждут более страшные лесные пожары

Согласно новому исследованию, из-за климатических изменений осень в Калифорнии стала жаркой и сухой, похожей на лето, что увеличивает риск возниковения продолжительных и опасных сезонов лесных пожаров.

С начала 1980-х годов в Калифорнии более чем вдвое увеличилось количество осенних дней с экстремальными погодными условиями. Количество осадков в течение сезона уменьшилось примерно на 30%, а средняя температура увеличилась примерно на 1°С. Наиболее выраженное потепление произошло в конце лета и начале осени, вследствие чего засушливые условия в лесах и лугах теперь совпадают с сильными сухими ветрами Диабло и Санта-Ана.

В последние годы эти условия стали причиной крупных, быстро распространяющихся лесных пожаров по всей Калифорнии. Два самых разрушительных лесных пожара произошли в течение 2017 и 2018 годов, в результате чего погибли более 150 человек и был причинен ущерб на сумму более 50 миллиардов долларов.