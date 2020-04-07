Жителей Калифорнии ждут более страшные лесные пожары

Согласно новому исследованию, из-за климатических изменений осень в Калифорнии стала жаркой и сухой, похожей на лето, что увеличивает риск возниковения продолжительных и опасных сезонов лесных пожаров.
С начала 1980-х годов в Калифорнии более чем вдвое увеличилось количество осенних дней с экстремальными погодными условиями. Количество осадков в течение сезона уменьшилось примерно на 30%, а средняя температура увеличилась примерно на 1°С. Наиболее выраженное потепление произошло в конце лета и начале осени, вследствие чего засушливые условия в лесах и лугах теперь совпадают с сильными сухими ветрами Диабло и Санта-Ана.
В последние годы эти условия стали причиной крупных, быстро распространяющихся лесных пожаров по всей Калифорнии. Два самых разрушительных лесных пожара произошли в течение 2017 и 2018 годов, в результате чего погибли более 150 человек и был причинен ущерб на сумму более 50 миллиардов долларов.
В исследовании ученые проанализировали исторические сведения о пожарах и обнаружили, что риск возникновения экстремальных погодных явлений в осенний сезон более чем удвоился по всей Калифорнии за последние четыре десятилетия. Также, используя ряд климатических моделей, авторы получили доказательства того, что антропогенный фактор и глобальное потепление повышают вероятность возникновения условий, благоприятных для пожаров.
Авторы работы подчеркивают, что нынешняя сухая и малоснежная зима дополнительно увеличивает риск возникновения пожаров летом и осенью, а продолжающаяся пандемия коронавируса может еще больше истощить ресурсы на случай чрезвычайных ситуаций и будет препятствовать подготовке к предстоящим летним и осенним сезонам пожаров.
Исследователи предлагают меры, которые могут помочь повысить устойчивость к растущим рискам лесных пожаров. В них входят: улучшение здоровья экосистем, модернизацию систем связи и реагирования в чрезвычайных ситуациях, дополнительные и усовершенствованные системы противопожарных барьеров, а также принятие новых правил зонирования и строительных норм, способствующих появлению огнестойких зданий.
Целиком исследвание опубликовано в журнале Enviromental Research Letters.