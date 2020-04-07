Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

Жителей Калифорнии ждут более страшные лесные пожары

National Geographic Россия
07 апреля 2020
_-.jpg
Фото: Bureau of Land Management California / flickr.com
Исследователи из Стэнфордского университета прогнозируют более продолжительные и экстремальные сезоны пожаров в штате.

Согласно новому исследованию, из-за климатических изменений осень в Калифорнии стала жаркой и сухой, похожей на лето, что увеличивает риск возниковения продолжительных и опасных сезонов лесных пожаров.

С начала 1980-х годов в Калифорнии более чем вдвое увеличилось количество осенних дней с экстремальными погодными условиями. Количество осадков в течение сезона уменьшилось примерно на 30%, а средняя температура увеличилась примерно на 1°С. Наиболее выраженное потепление произошло в конце лета и начале осени, вследствие чего засушливые условия в лесах и лугах теперь совпадают с сильными сухими ветрами Диабло и Санта-Ана.

В последние годы эти условия стали причиной крупных, быстро распространяющихся лесных пожаров по всей Калифорнии. Два самых разрушительных лесных пожара произошли в течение 2017 и 2018 годов, в результате чего погибли более 150 человек и был причинен ущерб на сумму более 50 миллиардов долларов.

/upload/iblock/a5d/a5dd6248e85e65d144eb8dd160c3429b.jpg
Читайте такжеКрупнейший пожар опустошает Калифорнию: фото и видео
«Многие факторы влияют на риск возникновения пожаров, но это исследование показывает, что длительное потепление в сочетании с уменьшением количества осенних осадков увеличивает вероятность возникновения экстремальных погодных условий, которые оказались настолько разрушительными как в северной, так и в южной Калифорнии в последние годы», — Ноа Диффенбо, ведущий автор исследования.

В исследовании ученые проанализировали исторические сведения о пожарах и обнаружили, что риск возникновения экстремальных погодных явлений в осенний сезон более чем удвоился по всей Калифорнии за последние четыре десятилетия. Также, используя ряд климатических моделей, авторы получили доказательства того, что антропогенный фактор и глобальное потепление повышают вероятность возникновения условий, благоприятных для пожаров. 

«Это еще одно свидетельство того, что изменение климата уже оказывает заметное влияние на повседневную жизнь в Калифорнии», — сказал соавтор исследования Дэниел Суэйн, научный сотрудник UCLA, Национального центра атмосферных исследований и охраны природы.

Авторы работы подчеркивают, что нынешняя сухая и малоснежная зима дополнительно увеличивает риск возникновения пожаров летом и осенью, а продолжающаяся пандемия коронавируса может еще больше истощить ресурсы на случай чрезвычайных ситуаций и будет препятствовать подготовке к предстоящим летним и осенним сезонам пожаров.

Исследователи предлагают меры, которые могут помочь повысить устойчивость к растущим рискам лесных пожаров. В них входят: улучшение здоровья экосистем, модернизацию систем связи и реагирования в чрезвычайных ситуациях, дополнительные и усовершенствованные системы противопожарных барьеров, а также принятие новых правил зонирования и строительных норм, способствующих появлению огнестойких зданий.

Целиком исследвание опубликовано в журнале Enviromental Research Letters.

рекомендации
Телескоп

Тест: освоение космоса и поиск внеземной жизни

Звезда

Прыжок в пламя: кто такие смокджамперы

Звезда

Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла