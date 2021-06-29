Капеллу Медичи очистили с помощью бактерий

В 1520 году кардинал Джулио Медичи — будущий папа Климент VII, поручил Микеланджело построить гробницу для своей семьи. Два пристенных надгробия украшены статуями герцогов Джулиано и Лоренцо, под ними — саркофаги с фигурами, символизирующими смену времени суток. По центру капеллы — алтарь со скульптурами Мадонны с младенцем и двух святых врачей: Космы и Дамиана, небесных патронов семьи.

На протяжении веков на скульптурах накапливалась грязь, и в течение прошлого десятилетия велась реставрация памятника. Тем не менее, осталось несколько фрагментов, не поддающихся очистке традиционными методами. Национальный исследовательский совет Италии провел инфракрасный спектроскопический анализ, и были найдены следы кальцита, силиката и органических материалов: из плохо забальзамированных тел начали вытекать физиологические жидкости и клей. На борьбу было решено бросить организмы, способные питаться этими соединениями: бактерии.

Работы, начавшиеся в ноябре 2019 года, были остановлены во время пандемии и возобновились в октябре 2020 года. Команда получила в свое распоряжение тысячу штаммов бактерий. Эксперименты проводились на секции за алтарем, не видимой посетителям. Некоторые штаммы уничтожали не только загрязнения, но и въедались в мрамор, но в итоге удалось найти несколько подходящих вариантов, имеющих нетоксичные разновидности без спор: это более безопасно для здоровья людей, окружающей среды и произведений искусства.

Pseudomonas stutzeri CONC11 была получена из отходов местного кожевенного завода, Rhodococcus sp. ZCONT выделена из почвы, залитой дизельным топливом, а лучший результат показала Serratia ficaria SH7, жившая на почвах, загрязненных тяжелыми металлами вследствие деятельности горнодобывающего предприятия. Для того, чтобы «умыть» лица статуй, была взята ксантановая камедь: природное химическое соединение; полисахарид, полученный путем ферментации с использованием бактерии Xanthomonas campestris. Это идеальный загуститель и стабилизатор, который широко применяется в пищевой и косметической промышленности.

Реставраторы нанесли бактерии на разные участки в составе специального геля, который поддерживает нужную для микроорганизмов влажность и позволяет затем легко удалять само «чистящее средство».