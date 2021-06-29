Капеллу Медичи очистили с помощью бактерий
В 1520 году кардинал Джулио Медичи — будущий папа Климент VII, поручил Микеланджело построить гробницу для своей семьи. Два пристенных надгробия украшены статуями герцогов Джулиано и Лоренцо, под ними — саркофаги с фигурами, символизирующими смену времени суток. По центру капеллы — алтарь со скульптурами Мадонны с младенцем и двух святых врачей: Космы и Дамиана, небесных патронов семьи.
На протяжении веков на скульптурах накапливалась грязь, и в течение прошлого десятилетия велась реставрация памятника. Тем не менее, осталось несколько фрагментов, не поддающихся очистке традиционными методами. Национальный исследовательский совет Италии провел инфракрасный спектроскопический анализ, и были найдены следы кальцита, силиката и органических материалов: из плохо забальзамированных тел начали вытекать физиологические жидкости и клей. На борьбу было решено бросить организмы, способные питаться этими соединениями: бактерии.
Работы, начавшиеся в ноябре 2019 года, были остановлены во время пандемии и возобновились в октябре 2020 года. Команда получила в свое распоряжение тысячу штаммов бактерий. Эксперименты проводились на секции за алтарем, не видимой посетителям. Некоторые штаммы уничтожали не только загрязнения, но и въедались в мрамор, но в итоге удалось найти несколько подходящих вариантов, имеющих нетоксичные разновидности без спор: это более безопасно для здоровья людей, окружающей среды и произведений искусства.
Pseudomonas stutzeri CONC11 была получена из отходов местного кожевенного завода, Rhodococcus sp. ZCONT выделена из почвы, залитой дизельным топливом, а лучший результат показала Serratia ficaria SH7, жившая на почвах, загрязненных тяжелыми металлами вследствие деятельности горнодобывающего предприятия. Для того, чтобы «умыть» лица статуй, была взята ксантановая камедь: природное химическое соединение; полисахарид, полученный путем ферментации с использованием бактерии Xanthomonas campestris. Это идеальный загуститель и стабилизатор, который широко применяется в пищевой и косметической промышленности.
Реставраторы нанесли бактерии на разные участки в составе специального геля, который поддерживает нужную для микроорганизмов влажность и позволяет затем легко удалять само «чистящее средство».
“SH7 ate Alessandro,” Monica Bietti, former director of the Medici Chapels Museum, said as she stood in front of the now gleaming tomb” https://t.co/yzCpQ0iIY2— Kate Bentz (@bentzkate) May 31, 2021
Микробы могут показаться неожиданным способом очистки, но этот метод уже использовался в Миланском и Пизанском соборах, а также на кладбище недалеко от Пизанской башни. В 2011 году бактерии помогли очистить фрески Антонио Паломино в храме XVII века.
Посмотрите, как с картины удаляют 200-летний слой лака.