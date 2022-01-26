Капля нового суперклея может удержать в воздухе груз в 136 кг

Авторами невероятной разработки стали ученые из Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США (ORNL). Им удалось создать не только самый прочный клей в мире, но и сделать его фактически из переработанного пластика.

Для создания нового сверхпрочного клея исследователи использовали полистирол-b-поли (этилен-со-бутилен)-b-полистирол (SEBS) – каучуковый полимер, который можно найти во множестве продуктов от зубных щеток до подгузников. Ученые наделили SEBS новыми свойствами внеся изменения в химическую структуру при помощи процесса, известного как динамическое сшивание.

Сшивание является известной стратегией создания материалов с более стабильными свойствами. Этот подход может создать мост между структурами, которые обычно несовместимы. Ученые использовали эту технику для соединения наночастиц диоксида кремния и полимера с помощью соединений, называемых сложными эфирами борной кислоты, в результате чего был получен новый сшитый композитный материал, который они назвали SiNP.

Авторы разработки отмечают, что борные эфиры являются ключом к повторному использованию клея, поскольку они позволяют многократно образовывать и разрывать сшитые связи.