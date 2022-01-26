Капля нового суперклея может удержать в воздухе груз в 136 кг

Авторами невероятной разработки стали ученые из Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США (ORNL). Им удалось создать не только самый прочный клей в мире, но и сделать его фактически из переработанного пластика.
Для создания нового сверхпрочного клея исследователи использовали полистирол-b-поли (этилен-со-бутилен)-b-полистирол (SEBS) – каучуковый полимер, который можно найти во множестве продуктов от зубных щеток до подгузников. Ученые наделили SEBS новыми свойствами внеся изменения в химическую структуру при помощи процесса, известного как динамическое сшивание.
Сшивание является известной стратегией создания материалов с более стабильными свойствами. Этот подход может создать мост между структурами, которые обычно несовместимы. Ученые использовали эту технику для соединения наночастиц диоксида кремния и полимера с помощью соединений, называемых сложными эфирами борной кислоты, в результате чего был получен новый сшитый композитный материал, который они назвали SiNP.
Авторы разработки отмечают, что борные эфиры являются ключом к повторному использованию клея, поскольку они позволяют многократно образовывать и разрывать сшитые связи.
Ученые уверены, что создали самый прочный клей в мире, позволяющий скреплять такие материалы как стекло, алюминий и сталь. В ходе исследования из разработка превзошла все имеющиеся в продаже клеи, которые они протестировали. Всего один квадратный сантиметр этого клея может удержать в воздухе груз примерно в 136 килограммов.
Клей также пригоден для вторичной переработки и сохраняет свои характеристики при температурах до 204 ° C, что делает его пригодным для применения при высоких температурах. Ученые предполагают, что он найдет применение в аэрокосмической, автомобильной и строительной отраслях. Сейчас они работают над коммерциализацией проекта и улучшением технологии.
«Экономия ресурсов и сокращение отходов приносит пользу промышленности и окружающей среде. Благодаря своей конструкции этот клей позволяет производить ремонт или исправлять дорогостоящие ошибки, а также может быть переработан для новых применений в очень сложных условиях», — заключают исследователи.