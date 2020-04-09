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Наука

Самый большой радиотелескоп в Солнечной системе разместят на Луне

Михаил Сысоев
09 апреля 2020
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Концепт радиотелескопа LCRT
Фото: Saptarshi Bandyopadhyay
Шанс на то, что этот невероятный проект реализуют, действительно есть.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало перечень грантов, выделяемых для реализации инновационных космических проектов. Одним из проектов, получивших финансирование на дальнейшую разработку, стал план установки на обратной стороне Луны радиотелескопа диаметром в один километр.

The Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) мог бы вести наблюдения на длинах волн, недоступных с Земли, где такой работе мешают атмосферные и околоземные коммуникации, а также ионосфера, отражающая длинные радиоволны. Если планы относительно LCRT станут реальностью, это будет самый большой телескоп с заполненной апертурой.

«LCRT мог бы сделать огромные научные открытия в области космологии, наблюдая за ранней вселенной в диапазоне длин волн 10–50 м (полосе частот 6–30 МГц), который до сих пор не исследовался людьми», — технолог робототехники Саптарши Бандйопадхайя из Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Согласно проекту, радиотелескоп будет размещен в кратере диаметром до пяти километров. Установка оборудования будет совершена роботизированной миссией. Роботы-роверы DuAxel должны будут развернуть проволочную сетку внутри кратера, а в центре проволочной конструкции будет помещен подвесной приемник. Автоматизированный процесс не подразумевает участия людей в непосредственной установке радиотелескопа.

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Saptarshi Bandyopadhyay Схема миссии по установке телескопа LCRT
«Конечно, постройка телескопа находится все еще на самой ранней стадии планирования, и пока не ясно, какой именно кратер будет использоваться для работы, но это сумасшедший проект, за которым в ближайшие годы будет следить весь мир. Если все удастся, он войдет в историю», — Саптарши Бандйопадхайя

Команда, стоящая за проектом, получит от NASA $125 000 на дальнейшую разработку, которая продлится в течение девяти месяцев. В случае одобрения проекта будет выделен еще один грант размером в $500 000 и два года на разработку. Финальная часть программы NASA подразумевает выдачу гранта в размере $2 000 000 и еще два года на завершение проекта.

В настоящее время самым большим телескопом с заполненной апертурой является Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST), расположенный в Китае и полностью введенный в эксплуатацию в январе 2020 года. Его диаметр — 500 метров.

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