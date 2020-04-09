Самый большой радиотелескоп в Солнечной системе разместят на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало перечень грантов, выделяемых для реализации инновационных космических проектов. Одним из проектов, получивших финансирование на дальнейшую разработку, стал план установки на обратной стороне Луны радиотелескопа диаметром в один километр.

The Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) мог бы вести наблюдения на длинах волн, недоступных с Земли, где такой работе мешают атмосферные и околоземные коммуникации, а также ионосфера, отражающая длинные радиоволны. Если планы относительно LCRT станут реальностью, это будет самый большой телескоп с заполненной апертурой.