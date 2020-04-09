Самый большой радиотелескоп в Солнечной системе разместят на Луне
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало перечень грантов, выделяемых для реализации инновационных космических проектов. Одним из проектов, получивших финансирование на дальнейшую разработку, стал план установки на обратной стороне Луны радиотелескопа диаметром в один километр.
The Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) мог бы вести наблюдения на длинах волн, недоступных с Земли, где такой работе мешают атмосферные и околоземные коммуникации, а также ионосфера, отражающая длинные радиоволны. Если планы относительно LCRT станут реальностью, это будет самый большой телескоп с заполненной апертурой.
Согласно проекту, радиотелескоп будет размещен в кратере диаметром до пяти километров. Установка оборудования будет совершена роботизированной миссией. Роботы-роверы DuAxel должны будут развернуть проволочную сетку внутри кратера, а в центре проволочной конструкции будет помещен подвесной приемник. Автоматизированный процесс не подразумевает участия людей в непосредственной установке радиотелескопа.
Команда, стоящая за проектом, получит от NASA $125 000 на дальнейшую разработку, которая продлится в течение девяти месяцев. В случае одобрения проекта будет выделен еще один грант размером в $500 000 и два года на разработку. Финальная часть программы NASA подразумевает выдачу гранта в размере $2 000 000 и еще два года на завершение проекта.
В настоящее время самым большим телескопом с заполненной апертурой является Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST), расположенный в Китае и полностью введенный в эксплуатацию в январе 2020 года. Его диаметр — 500 метров.
Узнайте, почему потенциально ярчайшая комета последнего десятилетия начала разрушаться.