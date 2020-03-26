Кислородное голодание сделало крыс смелыми

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) на протяжении многих лет изучают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Оно проявляется у людей, переживших войны, теракты, катастрофы и другие трагические события. Попадая в условия, где что-то может напомнить о пережитом опыте, человек снова испытывает страх, теряет способность контролировать поведение. Кроме того, в перспективе ПТСР оказывает вредное воздействие на внутренние органы, в частности на сердце, печень, почки и даже мозг.

Современная медицина не имеет эффективных решений для борьбы с этим расстройством. Лекарства, которые предлагаются пациентам с ПТСР, не полностью справляются со страхами и при этом могут вызывать серьезные побочные эффекты. Российские ученые изучали механизмы подавления стресса при помощи крыс. Рядом с клетками подопытных животных ставили емкости с опилками из кошачьих туалетов: запах кошки приводит грызуна в состояние паники.

Наблюдая за реакцией и поведением крыс, ученые собрали большой массив данных и заметили, что вероятность развития ПТСР зависела от степени активности клеточных систем и белков, которые защищают от стресса. Так появилась идея заставить организм «включать» эти системы принудительно. За основу был взят опыт спортивной медицины, где практикуется гипоксическое кондиционирование: снижение и повышение концентрации кислорода в воздухе.