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Наука

Кислородное голодание сделало крыс смелыми

Анастасия Баринова
26 марта 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Российские ученые смогли избавить крыс от панического страха перед кошками.

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) на протяжении многих лет изучают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Оно проявляется у людей, переживших  войны, теракты, катастрофы и другие трагические события. Попадая в условия, где что-то может напомнить о пережитом опыте, человек снова испытывает страх, теряет способность контролировать поведение. Кроме того, в перспективе ПТСР оказывает вредное воздействие на внутренние органы, в частности на сердце, печень, почки и даже мозг.

Современная медицина не имеет эффективных решений для борьбы с этим расстройством. Лекарства, которые предлагаются пациентам с ПТСР, не полностью справляются со страхами и при этом могут вызывать серьезные побочные эффекты. Российские ученые изучали механизмы подавления стресса при помощи крыс. Рядом с клетками подопытных животных ставили емкости с опилками из кошачьих туалетов: запах кошки приводит грызуна в состояние паники.

Наблюдая за реакцией и поведением крыс, ученые собрали большой массив данных и заметили, что вероятность развития ПТСР зависела от степени активности клеточных систем и белков, которые защищают от стресса. Так появилась идея заставить организм «включать» эти системы принудительно. За основу был взят опыт спортивной медицины, где практикуется гипоксическое кондиционирование: снижение и повышение концентрации кислорода в воздухе.

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В новых экспериментах приняло участие 80 крыс. Половина жила в чистых клетках без посторонних запахов, а у остальных их органы обоняния «сообщали» о присутствии кошки. Эти сорок крыс, поставленные в условия стресса, также были поделены на две группы, и одна из них время от времени испытывала кислородное голодание в барокамерах.

Эта процедура значительно ослабила симптомы ПТСР: побывавшие в барокамерах крысы находили выход из лабиринта быстрее, чем их сородичи, которые часто замирали на месте, ожидая нападения кошки. Разница в реакции составила 10% — такие же показатели продемонстрировали и крысы, живущие без стресса.

Специалисты ЮУрГУ напоминают, что барокамеры применялись в российской системе здравоохранения в 80-х годах, но поисками доказательств эффективности тогда никто не занимался, и это направление адаптивной медицины не получило развития. На основе результатов своего исследования ученые рекомендуют вернуться к практике кислородного голодания для смягчения симптомов ПТСР.

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