Китай подтвердил рождение третьего ГМО-ребенка

В понедельник китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что Хэ Цзянькуй, исследователь, ответственный за создание первых в мире близнецов с отредактированными генами, был приговорен к трем годам тюрьмы за незаконную медицинскую практику. Ученый хотел снизить риск инфицирования ВИЧ при помощи технологии CRISPR-Cas9, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его.

Однако из материалов следствия и решения суда становится ясно, что в ноябре 2018 года еще одна женщина была беременна «отредактированным» эмбрионом.

Эту информацию подтверждает биоэтик из Стэнфорда Уильям Херлбут, который сообщил информационному агентству France-Presse, что не раз разговаривал с китайским ученым об этом третьем генно-модифицированном ребенке. По предположению Херблута, женщина должна была родить в июне или июле 2019 года.

Отчет Синьхуа содержит информацию о том, что Хэ Цзянькуй был приговорен за свои эксперименты, «в результате которых родились три генетически модифицированных ребенка». Однако никакой дополнительной информации об этом нет. Неизвестен пол ребенка, его состояние здоровья, а также были ли при родах какие-либо осложнения, если ребенок еще жив. Однако информацию о самом факте его рождения можно считать подтвержденной.

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