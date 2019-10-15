Китай создал боевую летающую «акулу»: видео

С 10 по 13 октября в китайском городе Тяньцзинь состоялась международная выставка China Helicopter Exposition 2019. Сотни компаний из разных стран мира представили свои разработки винтокрылой техники, но особый интерес вызвал боевой пилотируемый вертолет Super Great White Shark, созданный государственной корпорацией авиационной промышленности Китая (Aviation Industry Corporation of China).
Twitter: May I ask a favor, please? Translate that poster for me. Thank you. https://t.co/bop2cMSkJL— Steve Trimble (@TheDEWLine) October 9, 2019
«Летающая тарелка» в диаметре достигает 7,6 м, взлет и посадка выполняются в вертикальном режиме, скорость набора высоты 16,5 м/c до максимальной отметки 6000 м. Вертолет способен развивать скорость до 650 км/час. Тяга обеспечивается за счет турбореактивных двигателей, а по бокам аппарата размещены воздухозаборники и выпускные отверстия. Фюзеляж покрыт радиопоглощающим материалом; в куполе могут находиться два пилота. Первый полет запланирован на 2020 год в рамках авиационной выставки Airshow China в городе Чжухай.
Необычное инженерное решение вызвало неоднозначную реакцию. Эксперты напомнили, что Super Great White Shark может столкнуться с теми же проблемами, которые уже возникали у аппаратов других разработчиков. В частности, ни один подобный эксперимент США не увенчался успехом. Другие специалисты выступают в поддержку проекта.
«Независимо от того, будет ли этот конкретный вертолет практичным, такие исследования полезны для науки. Четыре технологических направления, к которым стремятся создатели вертолетов – это высокая скорость, интеллект, скрытность и низкий уровень шума. Китайская разработка вносит свой вклад в изучение этих возможностей», – военные эксперты.
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