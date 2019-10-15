Китай создал боевую летающую «акулу»: видео

«Летающая тарелка» в диаметре достигает 7,6 м, взлет и посадка выполняются в вертикальном режиме, скорость набора высоты 16,5 м/c до максимальной отметки 6000 м. Вертолет способен развивать скорость до 650 км/час. Тяга обеспечивается за счет турбореактивных двигателей, а по бокам аппарата размещены воздухозаборники и выпускные отверстия. Фюзеляж покрыт радиопоглощающим материалом; в куполе могут находиться два пилота. Первый полет запланирован на 2020 год в рамках авиационной выставки Airshow China в городе Чжухай.