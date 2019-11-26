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Наука

Китайская ракета засыпала обломками крышу дома: видео

Анастасия Баринова
26 ноября 2019
The_Launch_of_Long_March_3B_Rocket.jpg
Фото: Wikimedia Commons
Пострадало здание в поселке, расположенном недалеко от стартовой площадки.

Китайское космическое агентство произвело запуск двух новых навигационных спутников. Ракета-носитель Long March 3B («Чанчжэн-3B» или «Великий поход») стартовала с площадки космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань, утром 23 ноября.

Миссия по доставке спутников на орбиту была выполнена успешно, однако когда ракета-носитель первой ступени возвращалась на Землю, она приземлилась в густонаселенном районе. В результате было разрушено здание, а территория окутана токсичным дымом.

Эксперты отмечают, что этих последствий можно было избежать. Соединенные Штаты и другие космические державы создают свои стартовые площадки вблизи побережья, и тогда возвращающиеся на Землю объекты могут упасть в океан.

Китай, строивший свои космодромы во время «холодной войны», из соображений секретности возвел их в глубине материка. По этой причине отработанные ступени ракет не могут быть сброшены в воду. За прошедшие десятилетия миссии неоднократно подвергали жителей близлежащих населенных пунктов опасности.

Орбитальная ракета-носитель «Чанчжэн-3B» имеет три ступени и четыре навесных разгонных блока. Ее первый полет состоялся 14 февраля 1996 года, но оказался провальным: через 22 секунды после старта ракета упала на деревню, уничтожив находившийся на борту спутник Intelsat 708 и убив людей. Международные источники насчитали сотни жертв, сам Китай официально признал смерти 6 человек.

Критики китайской космической программы говорят о том, что стране пора переносить космодромы ближе к воде, но это замедлит движение к «господству в космосе», и пока государство лишь увеличивает число запусков с уже имеющихся  площадок. Впрочем, запуски с воды тоже производятся, но крайне редко.