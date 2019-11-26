Китайская ракета засыпала обломками крышу дома: видео

Эксперты отмечают, что этих последствий можно было избежать. Соединенные Штаты и другие космические державы создают свои стартовые площадки вблизи побережья, и тогда возвращающиеся на Землю объекты могут упасть в океан.

Китай, строивший свои космодромы во время «холодной войны», из соображений секретности возвел их в глубине материка. По этой причине отработанные ступени ракет не могут быть сброшены в воду. За прошедшие десятилетия миссии неоднократно подвергали жителей близлежащих населенных пунктов опасности.