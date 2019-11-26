Китайская ракета засыпала обломками крышу дома: видео

Китайское космическое агентство произвело запуск двух новых навигационных спутников. Ракета-носитель Long March 3B («Чанчжэн-3B» или «Великий поход») стартовала с площадки космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань, утром 23 ноября.
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Миссия по доставке спутников на орбиту была выполнена успешно, однако когда ракета-носитель первой ступени возвращалась на Землю, она приземлилась в густонаселенном районе. В результате было разрушено здание, а территория окутана токсичным дымом.
As the old saying goes, what goes up must come down by smashing into a building, cause significant damage to it and light it on fire.— LaunchStuff (@LaunchStuff) November 23, 2019
Or something like that, I'm paraphrasing...
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Эксперты отмечают, что этих последствий можно было избежать. Соединенные Штаты и другие космические державы создают свои стартовые площадки вблизи побережья, и тогда возвращающиеся на Землю объекты могут упасть в океан.
Китай, строивший свои космодромы во время «холодной войны», из соображений секретности возвел их в глубине материка. По этой причине отработанные ступени ракет не могут быть сброшены в воду. За прошедшие десятилетия миссии неоднократно подвергали жителей близлежащих населенных пунктов опасности.
ℹ：https://t.co/vY0CEN4CFY pic.twitter.com/0XeXrQlMBi— LaunchStuff (@LaunchStuff) November 23, 2019
Орбитальная ракета-носитель «Чанчжэн-3B» имеет три ступени и четыре навесных разгонных блока. Ее первый полет состоялся 14 февраля 1996 года, но оказался провальным: через 22 секунды после старта ракета упала на деревню, уничтожив находившийся на борту спутник Intelsat 708 и убив людей. Международные источники насчитали сотни жертв, сам Китай официально признал смерти 6 человек.
Критики китайской космической программы говорят о том, что стране пора переносить космодромы ближе к воде, но это замедлит движение к «господству в космосе», и пока государство лишь увеличивает число запусков с уже имеющихся площадок. Впрочем, запуски с воды тоже производятся, но крайне редко.