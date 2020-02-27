Китайский луноход заглянул под поверхность обратной стороны Луны

Было установлено, что посадочная площадка покрыта рыхлой грязью, которая простирается до 12 метров в глубину. Астронавты и эксперименты NASA, а также советские лунные миссии выяснили, что этот остаточный грунт, называемый реголитом, широко распространен на видимой стороне Луны, однако эксперты не были, что он составляет основу поверхности и обратной стороны.

Реголит был серьезной проблемой во время миссий «Аполлон». Он пачкал научное оборудование и скафандры астронавтов. Некоторые ученые считали, что слой этой пыли может быть настолько толстым, что космический корабль просто погрузится в него при посадке.

LPR изучил слои под поверхностным реголитом и обнаружил перемежающиеся прослойки валунов и камней с рыхлой почвой. Максимальное расстояние, на которое удалось заглянуть радару, – 40 метров.