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Наука

Китайский луноход заглянул под поверхность обратной стороны Луны

27 февраля 2020
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Фото: CLEP/CRAS/NAOC
Аппарат «Юйту-2» изучил лунные недра с помощью радара.

Луноход «Юйту-2» (Yutu-2) сделал детальные радиолокационные снимки того, что находится под обломочно-пылевым слоем реголита на глубине до 40 метров.

Человечеству многое известно о той стороне Луны, которая обращена к Земле, однако ни один космический корабль не приземлялся на противоположной стороне, пока в январе прошлого года это не сделал китайский зонд «Чанъэ-4» (Chang'E-4). Он сел в кратере фон Кармана в бассейне Южного полюса-Айткен и сразу же отсоединил свой луноход «Юйту-2», который начал изучение лунной поверхности и недр спутника Земли с помощью лунного проникающего радара – Lunar Penetrating Radar (LPR).

Было установлено, что посадочная площадка покрыта рыхлой грязью, которая простирается до 12 метров в глубину. Астронавты и эксперименты NASA, а также советские лунные миссии выяснили, что этот остаточный грунт, называемый реголитом, широко распространен на видимой стороне Луны, однако эксперты не были, что он составляет основу поверхности и обратной стороны.

Реголит был серьезной проблемой во время миссий «Аполлон». Он пачкал научное оборудование и скафандры астронавтов. Некоторые ученые считали, что слой этой пыли может быть настолько толстым, что космический корабль просто погрузится в него при посадке.

LPR изучил слои под поверхностным реголитом и обнаружил перемежающиеся прослойки валунов и камней с рыхлой почвой. Максимальное расстояние, на которое удалось заглянуть радару, – 40 метров.

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Как считают исследователи, камни и валуны появились там в результате падения метеорита, образовавшего в этом месте кратер около 3,2 миллиарда лет назад.

Это не первый случай, когда ученые использовали радар для изучения недр Луны. Впервые эта техника была использована в 1972 году орбитальным аппаратом «Аполлон-17» для картирования структуры лунной коры на глубине около 1 км.

Ученые надеются, что дальнейшие радиолокационные исследования с использованием более низких длин волн помогут проникнуть на глубину более 40 метров и выявят базальтовую основу глубоко под поверхностью.

«По мере накопления новых данных будет получена достоверная стратиграфическая структура базальтовых слоев», – доктор Ян Су из Китайской академии наук.

Обнаружение базальта может не только рассказать нам о сроках наибольшего воздействия на Луну, но и предоставить информацию о том, как сформировалась Солнечная система.

В рамках своей миссии «Чанъэ-4» выполняет несколько важных задач. Посадочная, панорамная и ландшафтная камеры ведут съемку; инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование занимаются сбором научной информации. Работа ведется эффективно, и оба аппарата уже превысили свою запланированную продолжительность миссии.

Посмотрите на цветную панораму обратной стороны земного спутника. 