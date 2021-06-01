Китайский токамак установил рекорд по времени удержания плазмы

Китайские ученые установили новый мировой рекорд по времени удержания раскаленной плазмы в магнитном поле экспериментального усовершенствованного сверхпроводящего токамака (EAST). Им удалось удержать плазму, разогретую до 160 миллионов градусов по Цельсию, в течение 20 секунд, а плазму температурой 120 миллионов градусов — в течение 101 секунды.
О рекорде объявил Гун Сяньцзу, исследователь из Института физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP), который отвечает за эксперимент, проводимый в Хэфэе, столице провинции Аньхой на востоке Китая.
Установка EAST, которую также называют «Китайское рукотворное солнце», превзошла предыдущее достижение по удержанию плазмы, которое принадлежало корейским физикам, удерживавшим плазму температурой 100 миллионов градусов в течение 20 секунд на токамаке KSTAR.
В отличие от ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и природный газ, которые находятся под угрозой истощения и представляют угрозу для окружающей среды, сырье, необходимое для токамаков, практически неиссякаемо на Земле. Поэтому термоядерная энергия считается идеальной конечной энергией, которая может помочь планете добиться углеродной нейтральности.
С момента своего запуска в 2006 году EAST, спроектированный и разработанный в Китае, стал открытой испытательной платформой для китайских и зарубежных ученых для проведения экспериментов, связанных с термоядерным синтезом.
В июле прошлого года во Франции началась сборка IТER — крупнейшего в мире термоядерного реактора. Этот проект призван показать возможность управляемого термоядерного синтеза в промышленном масштабе. В частности, в проекте ITER исследователи намерены удерживать плазму, разогретую до температуры в 150 миллионов градусов, в течение 400 секунд.