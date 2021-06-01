Китайский токамак установил рекорд по времени удержания плазмы

Китайские ученые установили новый мировой рекорд по времени удержания раскаленной плазмы в магнитном поле экспериментального усовершенствованного сверхпроводящего токамака (EAST). Им удалось удержать плазму, разогретую до 160 миллионов градусов по Цельсию, в течение 20 секунд, а плазму температурой 120 миллионов градусов — в течение 101 секунды.

О рекорде объявил Гун Сяньцзу, исследователь из Института физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP), который отвечает за эксперимент, проводимый в Хэфэе, столице провинции Аньхой на востоке Китая.

Установка EAST, которую также называют «Китайское рукотворное солнце», превзошла предыдущее достижение по удержанию плазмы, которое принадлежало корейским физикам, удерживавшим плазму температурой 100 миллионов градусов в течение 20 секунд на токамаке KSTAR.