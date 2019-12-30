Китайский биолог получил три года тюрьмы за создание первых генетически модифицированных детей

Хэ Цзянькуй в 2018 году шокировал мир, когда объявил о рождении девочек-близнецов с модифицированной ДНК. Еще одна участница эксперимента на тот момент была беременна. Биолог утверждал, что изменил гены эмбрионов для создания иммунитета против ВИЧ.

Власти Китая взяли ученого под охрану и начали проверку его исследования. В январе 2019 года они признали эксперимент незаконным.

Окружной суд Наньшаня приговорил Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу в 3 миллиона юаней (около 27 миллионов рублей). Двое коллег ученого, помогавшие ему в проведении эксперимента, получили два и полтора года тюрьмы соответственно. Также им назначены штрафы в 500 тысяч и миллион юаней. Суд отметил, что ученые не имели медицинской лицензии и подделали документы, чтобы получить разрешение этического комитета на процедуру.

В начале декабря журнал MIT Technology Review опубликовал выдержки из статьи Хэ Цзянькуя о результатах его эксперимента. Ученые пришли к выводу, что биолог действительно внес некоторые модификации в гены девочек, но не добился желаемого эффекта — полученные изменения были неправильными и привели к сторонним мутациям.