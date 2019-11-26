Киты могут спасти планету от глобального потепления

Углеродный след – выброс углекислого газа (CO2) в атмосферу, способствующий глобальному потеплению – неуклонно растет. И хотя человечество признало эту проблему, путей решения пока не найдено. До сих пор нет единого мнения об эффективных способах снижения CO2 и его влияния на среднюю мировую температуру. Кроме того, на глобальное применение любых методов не хватает средств.
Среди технологий, которые предлагают ученые – захват углерода непосредственно из воздуха и захоронение его глубоко в земле. Но это и сложно, и дорого, и непроверенно. Международная группа специалистов задумалась об альтернативной технологии, основанной на этом же принципе. И оказалось, что такой инструмент уже есть в природе: невероятная способность фиксировать углекислый газ и выводить его из атмосферы обнаружилась у китов.
Синий, серый, гренландский, горбатый и любой другой крупный кит на протяжении своей жизни поглощает в среднем 33 тонны СО2, а после смерти, оседая глубоко на океанское дно, он «выводит» эту массу из «оборота». На этом фоне показатели деревьев крайне низки: в год одно растение фиксирует около 22 килограммов углекислого газа, то есть не более 2,2 тонны за целое столетие.
Помимо того, киты стимулируют рост фитопланктона, насыщая воду отходами, богатыми азотом и железом, а эти микроскопические существа также весьма эффективно связывают углекислый газ. Согласно расчетам, даже 1%-ное увеличение биомассы фитопланктона позволит дополнительно связать сотни миллионов тонн углекислого газа, что эквивалентно посадке примерно двух миллиардов деревьев.
Но проблемой остается сокращение численности китов. Сейчас на планете живет не более 1,3 миллиона особей всех видов, тогда как до массового развития китобойного промысла их насчитывалось около 4-5 миллионов. Ученые подсчитали, что если вернуть размер популяций к этому уровню, «наступит прорыв в борьбе с глобальным потеплением».
И хотя защита китов тоже стоит дорого — дополнительные средства можно извлечь из экотуризма. Авторы доклада призывают правительства всех стран мира обратить внимание на этот путь.