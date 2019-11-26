Киты могут спасти планету от глобального потепления

Углеродный след – выброс углекислого газа (CO2) в атмосферу, способствующий глобальному потеплению – неуклонно растет. И хотя человечество признало эту проблему, путей решения пока не найдено. До сих пор нет единого мнения об эффективных способах снижения CO2 и его влияния на среднюю мировую температуру. Кроме того, на глобальное применение любых методов не хватает средств.

Среди технологий, которые предлагают ученые – захват углерода непосредственно из воздуха и захоронение его глубоко в земле. Но это и сложно, и дорого, и непроверенно. Международная группа специалистов задумалась об альтернативной технологии, основанной на этом же принципе. И оказалось, что такой инструмент уже есть в природе: невероятная способность фиксировать углекислый газ и выводить его из атмосферы обнаружилась у китов.

Синий, серый, гренландский, горбатый и любой другой крупный кит на протяжении своей жизни поглощает в среднем 33 тонны СО2, а после смерти, оседая глубоко на океанское дно, он «выводит» эту массу из «оборота». На этом фоне показатели деревьев крайне низки: в год одно растение фиксирует около 22 килограммов углекислого газа, то есть не более 2,2 тонны за целое столетие.