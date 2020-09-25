Климатологи обнаружили новый рекорд холода в Гренландии. Ему 29 лет

Эти минимумы контрастируют с экстремальными максимумами, которые год за годом продолжают устанавливать новые рекорды благодаря глобальному потеплению. Например, в Верхоянске — одном из сибирских городов, который стал свидетелем прежнего рекордно низкого уровня в 1892 году — в июне этого года температура впервые в истории достигла 38 °C, установив новый рекорд температуры для Полярного круга.

Меж тем, Антарктида, которая до сих пор удерживает мировой рекорд по самой холодной температуре на Земле (-89,2 °C, зарегистрированные в 1983 году), в феврале этого года достигла нового рекордного максимума, когда температура достигла 20,75 °C во время лето Южного полушария.

Новый рекордно низкий уровень Гренландии был обнаружен группой так называемых «климатических детективов», работающей в Архиве погоды и экстремальных климатических явлений ВМО в Женеве. Температура была зафиксирована автоматической метеостанцией Клинк (Klinck), которая работала с 1990 по 1992 год недалеко от высочайшего пика ледникового покрова Гренландии. Детективы ВМО подтвердили эти результаты, прежде чем сделать свое объявление в среду.

Созданный в 2007 году Архив ВМО за годы обнаружил множество подобных метеорологических записей. В июне 2020 года исследователи архива объявили об открытии самой длинной из когда-либо зарегистрированных молний — её длина составила 709 километров, а протянулась она через Бразилию и Аргентину 31 октября 2018 года.