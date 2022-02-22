Когда наш мозг начинает безвозвратно стареть?

Ученые назвали точный возраст. Оказывается, умственные способности человека не снижаются вплоть до 60 лет.

Умственные способности человека остаются неизменными вплоть до 60 лет и не связаны со скоростью реакции, которая начинает замедляться еще в 20 лет. К таким выводам пришли специалисты из Института психологии Гейдельбергского университета (Германия).

Для этого они провели онлайн-тестирование более 1,2 миллионов человек: участников исследования просили классифицировать слова и изображения, которые появлялись на экране, при помощи нажатия правильной клавиши.

Ученые пришли к выводам, что более медленные ответы связаны с тем, что с возрастом люди становятся более вдумчивыми и осторожными — они стараются не допускать ошибок. Кроме того, со временем замедляются двигательные процессы, к которым, помимо прочего, относится и скорость нажатия на клавиши. Немецкие исследователи отметили, что когнитивные способности человека начинают снижаться лишь после 60 лет.

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В более ранних исследованиях замедленность реакции обычно трактовалась как ослабление умственной деятельности. Однако специалисты из Института психологии Гейдельбергского университета считают, что результаты их работы несут в себе новую важную информацию для дальнейшего изучения возрастных изменений когнитивных способностей мозга.

Ранее ученые из различных научных учреждений мира открыли связь размера мозга с возрастом: он достигает пика приблизительно к 40 годам, начиная после этого уменьшаться.