Комета-«хамелеон»: как 67P/Чурюмова – Герасименко меняет цвет

Проанализировав данные межпланетной станции «Розетта», специалисты Европейского космического агентства (ESA) пришли к выводу, что комета 67P/Чурюмова — Герасименко меняет свой цвет в зависимости от положения на орбите.
Группа астрономов изучила информацию, полученную с помощью инструмента VIRTIS (Visible, Infrared and Thermal Imaging Spectrometer) за период с января 2015 года, когда комета находилась на расстоянии 2,55 астрономических единиц от Солнца, до мая 2016 года, когда комета удалилась от него на 2,92 астрономических единицы. Оказалось, что вдали от звезды ядро кометы приобретало красноватый оттенок из-за слоя пыли, содержащей много соединений углерода. При этом окружающее его облако из пыли и газа (кома) было голубым: оттенок обусловлен наличием субмикрометровых пылинок из силиката магния и водяного льда.
Перед прохождением перигелия кома покраснела: происходило постепенное испарение водяного льда из пылевых зерен, выбрасываемых с поверхности ядра, а поверхность ядра, напротив, начала синеть: нагревая ядро, Солнце увеличивает его активность, что приводит к выбросу пыли. В среднем на каждой орбите комета теряет до полуметра слоя пыли, что приводит к эрозии поверхности: обнажаются слои, богатые водяным льдом.
Затем, по мере удаления от Солнца, на поверхности ядра вновь накопился слой пыли, а водяной лед, входящий в состав частиц комы, перестал сублимировать, и цвета комы и ядра опять поменялись.
Автоматическая межпланетная станция «Розетта», запущенная в космос 2004 году, проработала на орбите вокруг ядра кометы 67P/Чурюмова — Герасименко два года, собрав огромное количество данных. Информация о «круговороте водяного льда» дополняет имеющиеся знания о комете и ее природе, позволяют полнее интерпретировать их. Миссия завершилась 30 сентября 2016 года контролируемой жесткой посадкой на ядро кометы.