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Наука

Конкурс 66°33': возможность отправиться на Шпицберген со своим проектом

06 октября 2019
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Арктический и антарктический институт ААНИИ запускает конкурс научных и творческих проектов!

66°33' — это широта двух полярных кругов. Именно за ней открывается удивительный мир Арктики и Антарктики, проводится множество исследований и познаются новые грани науки! Множеством исследований этих территорий занимается Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Ученые наблюдают за динамикой климатических изменений, исследуют процессы в ближнем космосе, атмосфере, морской среде и ледяном покрове. Проводят исследования в Арктике и Антарктике в области гидрометеорологии, океанографии, климатологии, геофизики, гидрологии, географии, медицины и экологии и делают это уже без малого сотню лет! Тем же самым сможете заняться и вы – с их помощью и со своим крутым проектом. 

Студенты, предложившие лучшие проекты на полярную тематику, отправятся на архипелаг Шпицберген вместе с экспедицией института. Там они смогут реализовать свои идеи. 

Подать заявку на конкурс можно по четырём направлениям: естественные и точные науки, технические науки, культура и искусство, гуманитарные науки. Участниками могут стать студенты и аспиранты российских вузов не старше 35 лет, имеющие российское гражданство. Приём заявок продлится до 9 ноября 2019 года.

В 2018 году этот конкурс прошёл впервые. Два победителя уже воплотили свои идеи на Шпицбергене. Это Наталья Томилова, победитель в направлении «Культура и искусство» с проектом «Анимационный фильм «Арктика», а также Ильназ Закиров, чей проект «Оценка загрязнения почв прибрежных территорий архипелага Шпицберген частицами микропластика» был признан лучшим в направлении «Естественные и точные науки». 

Делимся видами Шпицбергена с нашего фотохостинга – в надежде вдохновить будущих участников. Не упускайте шанс воплотить свой проект в одном из самых красивых и суровых мест планеты!

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Фото: Александр Чегодаев
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Фото: Баврина Елена
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Фото: Виталий Новиков
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Фото: Вадим Балакин

Подробная информация и приём заявок на сайте конкурса. По всем вопросам: konkurs@aari.ru. Новости конкурса можно отслеживать по хештегу  #конкурс6633