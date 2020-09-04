Кораблик проплыл «вверх ногами» по нижнему слою левитирующей жидкости: видео

Это вовсе не кадры из научно-фантастического фильма, а всего лишь эксперимент исследователей из Высшей школы промышленной физики и химии в Париже. Группа под руководством Бенжамена Апффеля и Филипа Новкоски заставила маленькие лодки плавать по волнам нижнего слоя жидкости, будто бы гравитация изменила свое направление.
Этот эффект связан с силами вертикальной вибрации. Уже установлено, что некоторые тщательно откалиброванные вертикальные встряхивания могут удерживать жидкость во взвешенном состоянии внутри контейнера, и здесь команда воспользовалась этим явлением.
Простая вода физикам не подходила, поэтому они использовали для стабилизации поверхности жидкого слоя силиконовое масло и глицерин — вещества с высокой вязкостью. Чтобы заставить жидкость левитировать, авторы эксперимента наливали ее в сосуды прямоугольного сечения, которые помещали на вибрирующую опору, а затем через шприц постепенно наполняли пространство под жидкостью воздухом.
Затем они помещали небольшие легкие (до 6 граммов) предметы — шарики и кораблики — сверху и снизу левитирующей жидкости, и все они свободно плавали в суспензии.
Исследователи объясняют, что здесь лодка (или любой подобный небольшой предмет) погружается в жидкость из-за высокого давления воздушного кармана под ней, создаваемого в первую очередь весом жидкого слоя.
Когда восходящая сила этого давления уравновешивается направленной вниз силой тяжести, объект плавает по перевернутой поверхности. Уравновесить это давление — непростая задача, и это одна из основных тем нового исследования — необходимые силы были смоделированы математически перед испытанием в лаборатории.
Любопытный эффект остается стабильным, даже если лодку толкать или тянуть (в данном случае с помощью магнитов, проходящих через стекло контейнера) — она восстанавливает равновесие, как если бы просто покачивалась на озере.
Сила и частота встряхивания имеют решающее значение для работы этого трюка. Когда вибрации уменьшаются, магическое заклинание разрушается, и лодка и левитирующий слой жидкости опускаются на дно камеры.
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