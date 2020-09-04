Кораблик проплыл «вверх ногами» по нижнему слою левитирующей жидкости: видео

Исследователи объясняют, что здесь лодка (или любой подобный небольшой предмет) погружается в жидкость из-за высокого давления воздушного кармана под ней, создаваемого в первую очередь весом жидкого слоя.

Когда восходящая сила этого давления уравновешивается направленной вниз силой тяжести, объект плавает по перевернутой поверхности. Уравновесить это давление — непростая задача, и это одна из основных тем нового исследования — необходимые силы были смоделированы математически перед испытанием в лаборатории.

Любопытный эффект остается стабильным, даже если лодку толкать или тянуть (в данном случае с помощью магнитов, проходящих через стекло контейнера) — она ​​восстанавливает равновесие, как если бы просто покачивалась на озере.

Сила и частота встряхивания имеют решающее значение для работы этого трюка. Когда вибрации уменьшаются, магическое заклинание разрушается, и лодка и левитирующий слой жидкости опускаются на дно камеры.

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