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Наука

«Кошатники» оказались более образованными и независимыми по сравнению с «собачниками»

Анастасия Баринова
29 мая 2020
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Фото: Iker Cortabarria
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Фото: patchattack
Согласно результатам исследования, проведенного американскими учеными, любители кошек в целом оказались более образованы, чем любители собак. Кроме того, они — более замкнутые, чувствительные и независимые люди.

Научную работу провели специалисты из Кэрроловского университета в США; ее результаты (2014) были представлены на 26-й ежегодной встрече Ассоциации психологических наук в Сан-Франциско. В исследовании приняли участие около 600 студентов. Большинство из них (60%) назвали себя любителями собак. Только 11% безоговорочно любят кошек, а остальные сообщили, что-либо вообще равнодушны к животным, либо одинаково симпатизируют и кошкам, и собакам. В ходе эксперимента каждому из респондентов предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся их самих, их эрудиции и личных качеств.

Тот факт, что «кошатники» оказались более замкнуты и чувствительны, ученых не удивил. Собаки — крайне общительные животные, требующие такого же поведения от хозяев, тогда как замкнутые люди скорее заведут кошку: ведь с ней не надо выходить на улицу в тот момент, когда, например, хочется почитать книгу. При этом кошки более ласковы, что «затрагивает струны» чувствительных людей. Одновременно, любители кошек чаще склонны нарушать правила, тогда как предпочитающие собак люди более организованы. Все это укладывается в модели поведения домашних животных, и ученые полагают, что люди выбирают себе питомца исходя из собственных принципов жизни.

Между тем, результаты тестов уровня интеллекта (IQ) напрямую с характеристиками домашних животных не связаны, и объяснения таким выводам у ученых нет. Однако даже эту небольшую выборку можно считать показательной: она коррелирует с итогами научной работы, проведенной специалистами Университета Бристоля в 2010 году. Согласно полученным тогда данным, владельцы кошек более образованы, чем хозяева собак. В том исследовании приняли участие более 4500 респондентов.

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