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Наука

Космический парусник прислал «селфи» на фоне Земли

Анастасия Баринова
27 февраля 2020
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Западное побережье Индии, 21 января 2020 года.
Фото: The Planetary Society
LightSail 2 работает в космосе с 2019 года.

25 июня 2019 года американская некоммерческая организация «Планетарное общество» отправила солнечный парус LightSail-2 бороздить просторы космоса. Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy. В начале июля спутник смог установить связь с Землей, а чуть позже прислал первые фотографии.

LightSail 2. Фото: Planetary.org
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Миссия LightSail-2 не включает серьезные научные цели, в первую очередь парусник тестирует технологию добычи и использования солнечной энергии в безвоздушном пространстве. Установленные на борту сверхсовременные камеры позволяют получать интересные и качественные изображения из космоса. Недавно «Планетарное общество» поделилось новой серией снимков. В сентябре LightSail-2 пролетал над Карибами:

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The Planetary Society

Вот как выглядят Австралия и Новая Гвинея «под крылом» летательного аппарата:

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The Planetary Society

Фотография сделана в ноябре 2019 года. Еще одно изображение этого периода – вид на Мадагаскар. 

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The Planetary Society

Узнайте больше об истории проекта LightSail.