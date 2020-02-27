Космический парусник прислал «селфи» на фоне Земли
25 июня 2019 года американская некоммерческая организация «Планетарное общество» отправила солнечный парус LightSail-2 бороздить просторы космоса. Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy. В начале июля спутник смог установить связь с Землей, а чуть позже прислал первые фотографии.
Миссия LightSail-2 не включает серьезные научные цели, в первую очередь парусник тестирует технологию добычи и использования солнечной энергии в безвоздушном пространстве. Установленные на борту сверхсовременные камеры позволяют получать интересные и качественные изображения из космоса. Недавно «Планетарное общество» поделилось новой серией снимков. В сентябре LightSail-2 пролетал над Карибами:
Вот как выглядят Австралия и Новая Гвинея «под крылом» летательного аппарата:
Фотография сделана в ноябре 2019 года. Еще одно изображение этого периода – вид на Мадагаскар.
Узнайте больше об истории проекта LightSail.