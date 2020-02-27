Миссия LightSail-2 не включает серьезные научные цели, в первую очередь парусник тестирует технологию добычи и использования солнечной энергии в безвоздушном пространстве. Установленные на борту сверхсовременные камеры позволяют получать интересные и качественные изображения из космоса. Недавно «Планетарное общество» поделилось новой серией снимков. В сентябре LightSail-2 пролетал над Карибами: