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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Наука

Кратеры Ямала: мины замедленного действия

Анастасия Баринова
04 октября 2021
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Фото: Evgeny Chuvilin/Skoltech
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Фото: Rimma G. Motenko & Ruslan M. Amanzhurov/Wikipedia
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Фото: Evgeny Chuvilin/Skoltech
Глобальное потепление провоцирует таяние вечной мерзлоты с выбросами газа.

Ученые из Сколковского института науки и технологий проанализировали процесс появления кратеров на полуострове Ямал. Первый из них, диаметром 20 метров и глубиной более 50 метров, образовался в период с осени 2013 года по весну 2014 года в центральной части полуострова. Позже геологи обнаружили еще около двух десятков подобных образований, и не только на Ямале, но и по всей Западной Сибири.

С 2014 года проводятся экспедиции для изучения природы формирования воронок. Был собран большой массив геолого-геофизических, геохимических и других данных. Версии образования от внешних причин, таких как падение метеорита, были отвергнуты довольно быстро. Также рассматривалась криовулканическая гипотеза, но большинство специалистов склоняется к тому, что к появлению провалов приводят процессы в поверхностных слоях вечной мерзлоты.

В 2020 году был обнаружен кратер, получивший имя С17. Он образовался совсем недавно, что дало ученым бесценный материал для исследований.

«Мы застали объект практически в первозданном, не затопленном водой виде. Гигантская подземная полость в массиве льда сама по себе уникальна. В значительной степени сохранилась часть ледяного свода этой полости», — Василий Богоявленский, заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН.

Теперь специалисты подвели итоги изучения ямальских кратеров. Одна из ранее звучавших гипотез была подтверждена: взрывоопасную ситуацию создает высокая насыщенность метаном поверхностных слоев вечной мерзлоты. В результате ее таяния появляются потоки, состоящие из смеси талой и подземной соленой воды. Циркулируя в грунте, они усиливают эффект размывания, который уже достаточно высок из-за растущей температуры воздуха. Истончившиеся ледяные пласты больше не могут сдерживать давление метана, накопившегося под землей, и происходит взрыв, образующий кратер.

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Evgeny Chuvilin/Skoltech
«Это чистая удача, что до сих пор ни один из зарегистрированных взрывов с образованием гигантских кратеров не привел к гибели людей или повреждению инфраструктуры. Несколько кратеров были обнаружены в непосредственной близости от промышленных и других объектов. На значительной части Ямала, где газ накапливается в верхних горизонтах вечной мерзлоты, существует потенциальная опасность взрыва», — Евгений Чувилин, руководитель исследования.

Узнайте больше об истории изучения ямальских воронок.

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