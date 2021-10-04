Кратеры Ямала: мины замедленного действия

Ученые из Сколковского института науки и технологий проанализировали процесс появления кратеров на полуострове Ямал. Первый из них, диаметром 20 метров и глубиной более 50 метров, образовался в период с осени 2013 года по весну 2014 года в центральной части полуострова. Позже геологи обнаружили еще около двух десятков подобных образований, и не только на Ямале, но и по всей Западной Сибири.
С 2014 года проводятся экспедиции для изучения природы формирования воронок. Был собран большой массив геолого-геофизических, геохимических и других данных. Версии образования от внешних причин, таких как падение метеорита, были отвергнуты довольно быстро. Также рассматривалась криовулканическая гипотеза, но большинство специалистов склоняется к тому, что к появлению провалов приводят процессы в поверхностных слоях вечной мерзлоты.
В 2020 году был обнаружен кратер, получивший имя С17. Он образовался совсем недавно, что дало ученым бесценный материал для исследований.
Теперь специалисты подвели итоги изучения ямальских кратеров. Одна из ранее звучавших гипотез была подтверждена: взрывоопасную ситуацию создает высокая насыщенность метаном поверхностных слоев вечной мерзлоты. В результате ее таяния появляются потоки, состоящие из смеси талой и подземной соленой воды. Циркулируя в грунте, они усиливают эффект размывания, который уже достаточно высок из-за растущей температуры воздуха. Истончившиеся ледяные пласты больше не могут сдерживать давление метана, накопившегося под землей, и происходит взрыв, образующий кратер.
Узнайте больше об истории изучения ямальских воронок.