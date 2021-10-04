Кратеры Ямала: мины замедленного действия

Ученые из Сколковского института науки и технологий проанализировали процесс появления кратеров на полуострове Ямал. Первый из них, диаметром 20 метров и глубиной более 50 метров, образовался в период с осени 2013 года по весну 2014 года в центральной части полуострова. Позже геологи обнаружили еще около двух десятков подобных образований, и не только на Ямале, но и по всей Западной Сибири.

С 2014 года проводятся экспедиции для изучения природы формирования воронок. Был собран большой массив геолого-геофизических, геохимических и других данных. Версии образования от внешних причин, таких как падение метеорита, были отвергнуты довольно быстро. Также рассматривалась криовулканическая гипотеза, но большинство специалистов склоняется к тому, что к появлению провалов приводят процессы в поверхностных слоях вечной мерзлоты.

В 2020 году был обнаружен кратер, получивший имя С17. Он образовался совсем недавно, что дало ученым бесценный материал для исследований.