Края Млечного Пути загадочно деформируются. Возможно, из-за столкновения с другой галактикой

Предложенные объяснения деформации включают в себя влияние межгалактических магнитных полей, несимметричность галактического гало из темной материи или поглощение другой галактики в прошлом.

Однако исследователи отмечают, что полученные данные свидетельствуют в пользу сценария временного возмущения внешних областей диска Млечного Пути, вызванного взаимодействием с галактикой-спутником. Это может быть карликовая эллиптическая галактика в Стрельце, однако ученые пока не могут с уверенностью подтвердить этот факт.

«Направление и величина скорости прецессии искривления благоприятствуют сценарию, согласно которому оно является результатом недавнего или продолжающегося столкновения с галактикой-спутником, а не пережитком древней истории галактики. Потребуются дополнительные наблюдения и исследования, чтобы подтвердить, что деформация в основном вызвана галактиками-спутниками. Тем не менее наши результаты показывают, что внешние силы от взаимодействующих спутниковых галактик играют важную и постоянную роль в формировании внешнего диска Млечного Пути», — говорится в исследовании.