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Наука

Края Млечного Пути загадочно деформируются. Возможно, из-за столкновения с другой галактикой

04 марта 2020
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Астрофизики пытаются найти объяснение тому, что происходит на окраинах нашей галактики.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, что-то неизвестное влияет на край Млечного Пути, вызывая «галактический перекос» его внешних краев.

Млечный Путь содержит приблизительно 250 миллиардов звезд, которые группируются в спиральных рукавах и вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики. Но астрономам известна другая динамика, происходящая в дальних пределах Млечного Пути, где галактический диск искривляется и деформируется под влиянием явлений, которые пока достоверно неизвестны ученым.

Чтобы пролить свет на эту загадку команда исследователей во главе с Элоизой Поджио, астрофизиком из Итальянского национального института астрофизики в Турине, изучила движения 12 миллионов звезд свыше 15,5 звездной величины, наблюдаемых космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства.

«Мы измерили скорость деформации, сравнив данные с нашими моделями. Исходя из полученной скорости, один полный оборот искривления вокруг центра Млечного пути занимает 600−700 миллионов лет. Это намного быстрее, чем мы ожидали, основываясь на прогнозах других моделей», — Элоиза Поджио.

Предложенные объяснения деформации включают в себя влияние межгалактических магнитных полей, несимметричность галактического гало из темной материи или поглощение другой галактики в прошлом.

Однако исследователи отмечают, что полученные данные свидетельствуют в пользу сценария временного возмущения внешних областей диска Млечного Пути, вызванного взаимодействием с галактикой-спутником. Это может быть карликовая эллиптическая галактика в Стрельце, однако ученые пока не могут с уверенностью подтвердить этот факт.

«Направление и величина скорости прецессии искривления благоприятствуют сценарию, согласно которому оно является результатом недавнего или продолжающегося столкновения с галактикой-спутником, а не пережитком древней истории галактики. Потребуются дополнительные наблюдения и исследования, чтобы подтвердить, что деформация в основном вызвана галактиками-спутниками. Тем не менее наши результаты показывают, что внешние силы от взаимодействующих спутниковых галактик играют важную и постоянную роль в формировании внешнего диска Млечного Пути», — говорится в исследовании.