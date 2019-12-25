Крем для лица привел к масштабным повреждениям нервной системы

В США зафиксирован первый за 50 лет случай отравления метилртутью — веществом, еще более токсичным, чем ртуть. 47-летняя пациентка обратилась за медицинской помощью по поводу непроизвольных мышечных движений и слабости в плечах и руках. За две недели амбулаторного лечения ей стало только хуже: у нее появились сбивчивая речь и неровная походка, а зрение ухудшилось. Повреждения нервной системы развивались стремительно: в итоге пациентка не могла обслуживать себя, принимала пищу через трубку и вообще утратила способность говорить.

Анализы показали неожиданно высокие концентрации метилртути: 2620 мкг/литр крови при норме менее 2 мкг/литр. Источником стал осветляющий крем, купленный в Мексике: концентрация метилртути в нем составила 12 г/л.

Женщина пользовалась этим типом крема на протяжении многих лет, но недавно она обратила внимание на то, что нужного эффекта нет. Кроме того, она почувствовала онемение во рту и упадок сил, однако продолжила косметические процедуры, пока не поняла, что пора обращаться к врачам.

Ртуть способна подавлять образование пигмента меланина, поэтому производители иногда добавляют ее в косметические средства, несмотря на токсичность. Но ее присутствие в кремах — минимально.