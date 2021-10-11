Круги из камней и льда: загадка появления странных узоров

В определенных условиях на каменистых мерзлотных ландшафтах могут формироваться своеобразные узоры – множество ровных кругов. Кажется, что они рукотворные – ничего подобного. Новое исследование показывает, как именно такие узоры формируются из игольчатого льда – ледяных шипов, образованных грунтовыми водами в почве.

Ученые показали, что игольчатый лед двигает небольшие камни и частицы почвы в узоры – он толкает их снизу и немного меняет их положение. Поскольку такой лед с большей вероятностью образуется на голых участках земли, камешки поблизости постепенно «собираются» вокруг этих участков – так и получаются узоры. Такие ландшафты могут наблюдаться от Норвегии до Гавайев.