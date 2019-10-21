Крупнейший кратер Европы приютил древнейшие формы жизни

Живописное озеро Сильян в самом сердце Швеции образовалось 370 млн лет назад в результате удара метеорита диаметром более 50 километров. Изучив образцы из буровых кернов на месте падения космического тела, ученые обнаружили крошечные кристаллы карбоната кальция и сульфида.

«По химическому составу этих кристаллов стало ясно, что они образовались в результате микробной активности. О наличии микроорганизмов говорит относительное содержание различных изотопов углерода и серы в этих минералах», — говорит Хенрик Дрейк, ведущий автор исследования из Университета Линнеус.