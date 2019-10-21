Крупнейший кратер Европы приютил древнейшие формы жизни
Живописное озеро Сильян в самом сердце Швеции образовалось 370 млн лет назад в результате удара метеорита диаметром более 50 километров. Изучив образцы из буровых кернов на месте падения космического тела, ученые обнаружили крошечные кристаллы карбоната кальция и сульфида.
«По химическому составу этих кристаллов стало ясно, что они образовались в результате микробной активности. О наличии микроорганизмов говорит относительное содержание различных изотопов углерода и серы в этих минералах», — говорит Хенрик Дрейк, ведущий автор исследования из Университета Линнеус.
По данным радиоизотопного датирования, эти отпечатки возникли в промежутке от 80 до 22 миллионов лет назад. Можно сделать вывод, что колонии микроорганизмов оказались весьма жизнестойкими и существовали еще 300 миллионов лет после метеоритного удара.
Как предполагают ученые, из-за катаклизма почвы смешались: органические вещества и углеводороды из глинистых пород попали на большую глубину и стали источниками энергии для подземных микробных сообществ.