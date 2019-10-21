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Наука

Крупнейший кратер Европы приютил древнейшие формы жизни

21 октября 2019
Сильян
Карта Сильянской ударной структуры и мест проведения исследований
Фото: Nature Communications
Предполагается, что раздробленные породы в метеоритных кратерах содержат древнейшие микробные сообщества. Это применимо к нашей планете и, предположительно, к другим схожим с Землёй космическим телам.

Живописное озеро Сильян в самом сердце Швеции образовалось 370 млн лет назад в результате удара метеорита диаметром более 50 километров. Изучив образцы из буровых кернов на месте падения космического тела, ученые обнаружили крошечные кристаллы карбоната кальция и сульфида.

«По химическому составу этих кристаллов стало ясно, что они образовались в результате микробной активности. О наличии микроорганизмов говорит относительное содержание различных изотопов углерода и серы в этих минералах», — говорит Хенрик Дрейк, ведущий автор исследования из Университета Линнеус.

«Это изотопные отпечатки древней жизни», — Хенрик Дрейк.

По данным радиоизотопного датирования, эти отпечатки возникли в промежутке от 80 до 22 миллионов лет назад. Можно сделать вывод, что колонии микроорганизмов оказались весьма жизнестойкими и существовали еще 300 миллионов лет после метеоритного удара.

Как предполагают ученые, из-за катаклизма почвы смешались: органические вещества и углеводороды из глинистых пород попали на большую глубину и стали источниками энергии для подземных микробных сообществ.

«Наши результаты подтверждают, что ударные кратеры являются благоприятными средами обитания для микробов на Земле и, возможно, за её пределами», — Дрейк.