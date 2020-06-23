Крылья бабочек помогают находить утечки газа

В ходе исследования, проведенного международной группой ученых, был воспроизведен химический состав поверхности радужных чешуек с крыльев бабочек морфо для создания газовых датчиков. В статье, опубликованной в журнале «Nature Communications» (01.09.15) показано, как состав газов в различных средах может быть установлен с помощью небольших изменений в цвете датчиков, созданных по биодизайну крыльев бабочки.

Яркий радужный цвет крыльев морфо образуется благодаря ветвистым наноструктурам в чешуйках. Предыдущие исследования показали, что молекулы пара по-разному пристают к разным участкам этих структур благодаря различному химическому составу внутри чешуек. Такая выборочная реакция на молекулы пара стала основой для создания новых газовых датчиков, цветоизмерительных сенсоров, превосходящих уже использующиеся технологии по простоте, стабильности и сокращению затрат.

В настоящее время надежные, высокоточные и экономичные датчики для улавливания небольших, но значащих утечек газа остаются пока что не достигнутой целью. Исследователи полагают, что подобные цветоизмерительные сенсоры помогут значительно улучшить обнаружение подобные утечек в будущем.

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