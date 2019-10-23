Крысы научились водить маленькие автомобили

Эксперимент, о котором сообщает New Scientist, инициирован Келли Дамберт, неврологом из Университета Ричмонда. Вместе с коллегами она создала крошечную машину из пустого контейнера из-под еды, оснастив ее алюминиевой планкой с тремя медными перекладинами для функции рулевого контроля.

Мини-автомобиль приводился в движение с помощью тока, а крысы могли управлять им, сжимая лапками медные перекладины. Ученые вознаграждали крыс лакомством каждый раз, когда те касались перекладин и двигали автомобиль вперед.

Затем исследователи сделали прямоугольную коробку площадью 4 квадратных метра, внутри которой передвигались машины с крысами. Ученые начали давать лакомство, как только машина касалась одной из стен. Крысы быстро приноровились к этому и незамедлительно начинали движение к стене.