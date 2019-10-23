Крысы научились водить маленькие автомобили

Эксперимент, о котором сообщает New Scientist, инициирован Келли Дамберт, неврологом из Университета Ричмонда. Вместе с коллегами она создала крошечную машину из пустого контейнера из-под еды, оснастив ее алюминиевой планкой с тремя медными перекладинами для функции рулевого контроля.
Мини-автомобиль приводился в движение с помощью тока, а крысы могли управлять им, сжимая лапками медные перекладины. Ученые вознаграждали крыс лакомством каждый раз, когда те касались перекладин и двигали автомобиль вперед.
Затем исследователи сделали прямоугольную коробку площадью 4 квадратных метра, внутри которой передвигались машины с крысами. Ученые начали давать лакомство, как только машина касалась одной из стен. Крысы быстро приноровились к этому и незамедлительно начинали движение к стене.
В эксперименте приняли участие 11 самцов и 6 самок. По словам Ламберт, на скорость обучения влияла среда, в которой до этого находились животные. Крысы, которые жили в сложной, стимулирующей среде, научились управлять автомобилем значительно быстрее, чем те, кто жил в скучных лабораторных условиях.
Ламберт считает, что вождение расслабляло крыс, и они получали некоторое удовлетворение от выполнения сложной задачи.
Ученые считают, что данные исследования указывают на нейропластичность крыс. Способность их мозга адаптироваться и изучать новые задачи, по всей видимости, намного серьезнее, чем считалось ранее.
Ламберт планирует разработать еще более сложные тесты для крыс. Изучение происходящих в мозгах животных изменений может помочь разработать более эффективные методы лечения травм головного мозга и многих заболеваний, включая болезнь Паркинсона.
«Я верю, что крысы, как и большинство животных, умнее, чем мы думаем», – считает Ламберт.