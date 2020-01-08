Кто автор самого большого геоглифа человека на Земле?

Это второй по размеру геоглиф в мире: первое место занимают Сахамские линии в Боливии, однако они представляют собою геометрический орнамент, тогда как в Австралии четко просматривается фигура аборигена высотой 2,7 км. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее изображение человека.

Геоглиф обнаружен 26 июня 1998 года пилотом Тревором Смитом с высоты 3000 метров. Его назвали Человек Марри (англ. Marree Man) по аналогии с ближайшим населенным пунктом. Предположительно, рисунок создан при помощи плуга или трактора незадолго до этого, но до сих пор никто не заявил о своем авторстве. В 1999 году неизвестные распространяли пресс-релизы со ссылкой на шотландского путешественника Джона Макдуалла Стюарта (это дало геоглифу еще одно имя — «Гигант Стюарта»). В анонимных документах также говорилось, что рядом с изображением можно найти мемориальную табличку.