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Наука

Северный магнитный полюс движется из Канады в Россию

Михаил Сысоев
15 мая 2020
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Фото: NASA Goddard Space Flight Center / flickr.com
Новые расчеты помогут навигационным системам по всему миру.

Магнитный полюс Северного полушария был обнаружен в 1831 году английским полярным исследователем Джеймсом Россом в Канадском архипелаге на полуострове Бутия. С тех пор его местоположение сильно изменилось, и сейчас он находится в центральной части Северного Ледовитого океана, дрейфуя в сторону российского арктического побережья.

До 1970-х годов положение северного магнитного полюса было похоже на хаотическое колебание, однако после этого он только наращивал скорость перемещения и двигался по прямой. С 1990-х годов его скорость увеличилась в четыре раза, и в настоящее время скорость составляет от 50 до 60 километров в год. В конце 2017 года спринт полюса вывел его на расстояние 390 километров от географического северного полюса.

Быстрое смещение является проблемой для навигационных систем, которые основаны на точных расчетах местоположения полюса. Поэтому мир нуждается в четком представлении о физических механизмах этого смещения, что позволяет делать точные прогнозы магнитных движений планеты.

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Philip Livermore Траектория движения северного магнитного полюса Земли

Исследователи из Университета Лидса в Великобритании и Технического университета Дании проанализировали данные спутниковых наблюдений за магнитосферой Земли миссии Swarm Европейского космического агентства за последние 20 лет и обнаружили, что положение северного магнитного полюса в каждый конкретный момент времени определяется соотношением глубинных отрицательных аномалий магнитного поля — своеобразных магнитных потоков, формирующихся у ядра Земли. Один из таких потоков в Северном полушарии отходит в сторону Канады, а другой — в сторону Сибири.

«Важность этих двух участков в определении структуры поля вблизи северного магнитного полюса известна уже несколько веков», — отмечают исследователи в своем недавно опубликованном докладе. Эти большие лепестки магнетизма растут и сжимаются со временем, оказывая глубокое влияние на магнитное поле, которое мы ощущаем на поверхности.

«Исторически сложилось так, что канадский участок был сильнее, и именно поэтому полюс находился над Канадой, но в последние несколько десятилетий канадский участок ослаб, а сибирский — укрепился, и это объясняет, почему полюс смещается от своего исторического положения», — Филип Ливермор, ведущий автор исследования.

Авторы работы отмечают, что, хотя их расчеты могут с относительной точностью спрогнозировать траекторию движения полюса, эти данные не могут показать, где именно полюс остановится в конкретный момент времени, и как долго там пробудет. Необходимо больше таких моделей, чтобы с большей точностью предсказать, где полюса нашей планеты окажутся в будущем. 

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