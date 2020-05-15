Северный магнитный полюс движется из Канады в Россию

Магнитный полюс Северного полушария был обнаружен в 1831 году английским полярным исследователем Джеймсом Россом в Канадском архипелаге на полуострове Бутия. С тех пор его местоположение сильно изменилось, и сейчас он находится в центральной части Северного Ледовитого океана, дрейфуя в сторону российского арктического побережья.

До 1970-х годов положение северного магнитного полюса было похоже на хаотическое колебание, однако после этого он только наращивал скорость перемещения и двигался по прямой. С 1990-х годов его скорость увеличилась в четыре раза, и в настоящее время скорость составляет от 50 до 60 километров в год. В конце 2017 года спринт полюса вывел его на расстояние 390 километров от географического северного полюса.

Быстрое смещение является проблемой для навигационных систем, которые основаны на точных расчетах местоположения полюса. Поэтому мир нуждается в четком представлении о физических механизмах этого смещения, что позволяет делать точные прогнозы магнитных движений планеты.