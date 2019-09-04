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Наука

Куртка из паутины: новое изобретение японских биоинженеров

04 сентября 2019
The North Face Moon Parka
The North Face Moon Parka
Фото: spiber.jp
Куртка North Face Moon Parka изготовлена из протеинов шелка, вырабатываемых искусственными бактериями.

Японская компания по производству биоматериалов Spiber анонсировала первую в мире куртку из паутины. Только вместо членистоногих этот материал вырабатывают генетически-модифицированные бактерии, синтезирующие белки паучьего шелка. 

Текстиль, использованный в куртке, является водонепроницаемым и дышащим, а также содержит высокоэффективный наполнитель, который делает его очень теплым. 

Spiber использует методы редактирования ДНК для программирования микроорганизмов. В компании объяснили механизм выработки ткани – выведенные бактерии питаются сахаром и синтезируют белки паучьего шелка. Затем молекулы белков отделяются, прядутся в нити и превращаются в красивую, легкую и прочную ткань.

Бактерий можно кормить сахаром из сельскохозяйственных отходов. А поскольку шерсть почти полностью состоит из белка, она биологически разлагается. Это намного более экологичный подход, чем производство нейлона и полиэстера на основе нефтепродуктов.

Moon Parka поступит в ограниченную продажу 12 декабря 2019 года по цене около $1400. В 2021 году Spiber откроет крупнейший в мире завод по производству синтетического белка, который предоставит сырье для массового производства биологически-изготовленной одежды. 

Паутина известна своими уникальными свойствами – она прочнее стали и кевлара, легче углеродного волокна и теплее, чем густой пух. Однако все попытки производить одежду из настоящего паучьего шелка были обречены на неудачу: пауки далеко не такие «шелковые» по нраву, как те же шелкопряды, и в промышленных масштабах создавать паутину не желали. 

Впервые японский стартап Spiber представил свою уникальную разработку – синтетическую паутину Qmonos – в 2004 году. Это был первый успешный опыт получения искусственного спидроина (белок, выделяемый паукообразными) в лабораторных условиях при помощи генной инженерии. 

Почитайте, какие свойства паутины позволяют использовать ее в промышленности.

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