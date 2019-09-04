Куртка из паутины: новое изобретение японских биоинженеров

Бактерий можно кормить сахаром из сельскохозяйственных отходов. А поскольку шерсть почти полностью состоит из белка, она биологически разлагается. Это намного более экологичный подход, чем производство нейлона и полиэстера на основе нефтепродуктов.

Moon Parka поступит в ограниченную продажу 12 декабря 2019 года по цене около $1400. В 2021 году Spiber откроет крупнейший в мире завод по производству синтетического белка, который предоставит сырье для массового производства биологически-изготовленной одежды.

Паутина известна своими уникальными свойствами – она прочнее стали и кевлара, легче углеродного волокна и теплее, чем густой пух. Однако все попытки производить одежду из настоящего паучьего шелка были обречены на неудачу: пауки далеко не такие «шелковые» по нраву, как те же шелкопряды, и в промышленных масштабах создавать паутину не желали.

Впервые японский стартап Spiber представил свою уникальную разработку – синтетическую паутину Qmonos – в 2004 году. Это был первый успешный опыт получения искусственного спидроина (белок, выделяемый паукообразными) в лабораторных условиях при помощи генной инженерии.

Почитайте, какие свойства паутины позволяют использовать ее в промышленности.