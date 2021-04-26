Лангусты вдохновили инженеров на создание гибкой и прочной брони

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) изготовили материал на основе гидрогеля, который имитирует структуру нижней части живота лангуста.

Идея создания материала возникла у исследователей в 2019 году. Ученый из MIT Минг Гуо описал механические свойства нижней части живота лангуста. Это ракообразное имеет прочную защитную мембрану из тонких пластин хитина, натурального волокнистого материала, который по составу похож на нановолокна группы гидрогелей.

Эта броня защищает лангуста, когда он карабкается по морскому дну, а также позволяет ему изгибаться взад и вперед во время плавания.

Гуо обнаружил, что пластины хитина у лангустов уложены под углом 36 градусов и похожи на спиральную лестницу. Эта вращающаяся слоистая конфигурация, известная как структура булиганда, улучшала свойства мембраны в отношении растяжения и прочности.