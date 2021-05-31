Латиноамериканский парадокс. Кто стареет медленнее остальных

Исследование провели генетики из Медицинской школы Калифорнийского университета; его результаты опубликованы в журнале Genome Biology. Используя данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), специалисты изучили 18 наборов образцов ДНК около 6 000 человек, представляющих афроамериканцев, европеоидов, жителей Восточной Азии, две африканские группы, латиноамериканцев, а также американских индейцев цимане (Tsimane), генетически связанных с латиноамериканцами.

Ученые установили, что иммунная система латиноамериканцев и цимане остается крепкой на протяжении более длительного периода, чем у представителей остальных народов. Как результат, средний срок жизни латиноамериканцев, 82 года, на 3 года превышает аналогичный показатель европеоидов, а продолжительность жизни цимане превышает европейскую на 5 лет. Кроме того, биологические часы латиноамериканских женщин после наступления менопаузы в среднем на 2,4 года отстают от остальных.

При этом долголетие не обязательно идет рука об руку с крепким здоровьем. Выяснилось, что латиноамериканцы хоть и живут дольше, но гораздо чаще, чем европеоиды, страдают диабетом, гипертонией, ожирением и другими заболеваниями. А цимане оказались уязвимы к инфекциям, но при этом среди них крайне редко фиксируются хронические болезни.

В более раннем исследовании специалисты обнаружили, что совершеннолетние латиноамериканцы в любой возрастной группе на 30% реже сталкиваются с рисками смертности от естественных причин. Отмечая, что представители этой этнической группы стареют медленнее на молекулярном уровне, ученые называют это «латиноамериканским парадоксом» и планируют продолжать исследования, расширив выборку по национальной принадлежности.

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