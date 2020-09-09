Лазерным лучом теперь можно проверить виски на подлинность

Известно, что раритеные бутылки виски продаются по цене более 1 миллиона фунтов стерлингов за штуку. Но если вы счастливый обладатель такого виски, как можно быть уверенным, что содержимое бутылки — подлинный продукт?

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс разработали инновационный метод с использованием лазеров для точного измерения подлинности некоторых из самых эксклюзивных сортов виски в мире.

Команда использовала метод лазерной спектроскопии, процесс, при котором лазерный луч направляется на интересующее вещество и рассеивает свет в разные цвета. Точные цвета рассеянного света зависят от химического состава вещества и поэтому могут использоваться для идентификации различных материалов, от бактерий, продуктов питания и напитков до краски на скульптурах и взрывчатых порошков.