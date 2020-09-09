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Наука

Лазерным лучом теперь можно проверить виски на подлинность

National Geographic Россия
09 сентября 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Для этого даже не придется открывать крышку бутылки.

Известно, что раритеные бутылки виски продаются по цене более 1 миллиона фунтов стерлингов за штуку. Но если вы счастливый обладатель такого виски, как можно быть уверенным, что содержимое бутылки — подлинный продукт? 

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс разработали инновационный метод с использованием лазеров для точного измерения подлинности некоторых из самых эксклюзивных сортов виски в мире.

Команда использовала метод лазерной спектроскопии, процесс, при котором лазерный луч направляется на интересующее вещество и рассеивает свет в разные цвета. Точные цвета рассеянного света зависят от химического состава вещества и поэтому могут использоваться для идентификации различных материалов, от бактерий, продуктов питания и напитков до краски на скульптурах и взрывчатых порошков.

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Исследователи из Сент-Эндрюс десять лет назад продемонстрировали, что лазерная спектроскопия может использоваться для идентификации поддельного виски. Однако их предыдущему методу мешал тот факт, что спирт — не единственный материал, рассеивающий свет: стекло бутылки может создавать еще больший сигнал, который перекрывает сигнал, производимый содержимым. Так что для теста виски на подлинность требовалось открыть бутылку и извлечь хотя бы небольшое количество напитка.

Новый метод, разработанный учеными, подразумевает, что тратить виски вовсе не требуется. Вместо того, чтобы освещать бутылку стандартным лазерным лучом, команда использовала стеклянный элемент, чтобы создать кольцо лазерного света на поверхности бутылки и плотно сфокусированное пятно внутри жидкого содержимого. 

Поскольку сигнал от бутылки и сигнал от жидкости находятся в разных положениях, можно разместить детектор для регистрации только сигнала от жидкости, а это означает, что содержимое бутылки можно оценить, даже не открывая бутылку.

«Лично я ненавижу, когда мне нужно тратить всего каплю виски для проверки. Я бы предпочел выпить всю бутылку. Лазерная спектроскопия — мощный инструмент для определения химического состава многих материалов, но использовать его, чтобы проверить алкоголь в его оригинальной упаковке таким простым способом, действительно интересно», — Кишан Дхолакия, соавтор разработки.

Такой подход не требует сложных оптических установок и, следовательно, может быть легко изготовлен для широкого использования. Если виски вам не по вкусу, исследователи также продемонстрировали метод с проверкой водки и джина. Это означает, что в будущем можно будет идентифицировать подлинный дорогой алкоголь, не теряя ни капли.

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