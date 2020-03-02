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Наука

Лунное гало как портал в параллельный мир

Анастасия Баринова
02 марта 2020
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Фото: Brent Mckean / Twitter
Преломление ледяных кристалов в воздухе создает удивительные картины.

Житель канадской провинции Манитоба Брент Маккин (Brent Mckean) увлекается фотографией и неоднократно снимал красочные астрономические явления.

Недавно в объектив его камеры попало яркое и мощное лунное гало — так называется вторичное свечение вокруг источника света, принимающее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Преломление света привело к образованию 22-градусного гало. Кроме того, Луну окружает венец: результат дифракционного рассеяния лучей на водяных каплях. Нечто похожее было замечен и на Юпитере, который многие называли «коронованным».

Эксперты говорят, что это не только очень красивая фотография, но и интересное научное наблюдение: на ней показано одновременное присутствие и воды, и кристаллов льда, породивших гало. Температура воздуха в это время составляла около -20 °C, но часть влаги осталась в жидком состоянии. Это объясняется тем, что на одном из своих уровней воздух был очень чистым, в нем отсутствовали посторонние примеси — в этом случае вода может оставаться жидкой даже при показателях до -40 °C.

Взгляните и на другие красочные гало.