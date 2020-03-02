Лунное гало как портал в параллельный мир

Эксперты говорят, что это не только очень красивая фотография, но и интересное научное наблюдение: на ней показано одновременное присутствие и воды, и кристаллов льда, породивших гало. Температура воздуха в это время составляла около -20 °C, но часть влаги осталась в жидком состоянии. Это объясняется тем, что на одном из своих уровней воздух был очень чистым, в нем отсутствовали посторонние примеси — в этом случае вода может оставаться жидкой даже при показателях до -40 °C.

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