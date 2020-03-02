Лунное гало как портал в параллельный мир

Житель канадской провинции Манитоба Брент Маккин (Brent Mckean) увлекается фотографией и неоднократно снимал красочные астрономические явления.
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"Milkyway 2018" First shot of Milkyway core this year for me. Missed part of core this morning as I went out a little to late. I needed my first coffee and plan my route for my 80 foot journey from the house to this spot. This was a Single exposure.🙏 Nice meteor zoomed across the sky as I was taking this picture.👌
Недавно в объектив его камеры попало яркое и мощное лунное гало — так называется вторичное свечение вокруг источника света, принимающее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Преломление света привело к образованию 22-градусного гало. Кроме того, Луну окружает венец: результат дифракционного рассеяния лучей на водяных каплях. Нечто похожее было замечен и на Юпитере, который многие называли «коронованным».
Very intense moon halo and corona taken around 4 a.m. this morning. It was extremely large so this is a 3-shot pano as I could not fit it all in a single shot. Manitoba, Canada.#weather #moonhalo #Winnipeg #ctv#manitoba #canada #stormhour @Twitter pic.twitter.com/US7bLjOxwC— Brent Mckean (@BrentMckean501) February 13, 2020
Эксперты говорят, что это не только очень красивая фотография, но и интересное научное наблюдение: на ней показано одновременное присутствие и воды, и кристаллов льда, породивших гало. Температура воздуха в это время составляла около -20 °C, но часть влаги осталась в жидком состоянии. Это объясняется тем, что на одном из своих уровней воздух был очень чистым, в нем отсутствовали посторонние примеси — в этом случае вода может оставаться жидкой даже при показателях до -40 °C.
Взгляните и на другие красочные гало.