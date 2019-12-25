Лунный грунт, добытый 50 лет назад, может пролить свет на историю ранней Земли

Этим летом NASA отпраздновало 50-летие миссии «Аполлон-11», в ходе которой люди впервые высадились на Луну в 1969 году. С 1969 по 1972 год было проведено шесть прилунений с экипажем и собрано 382 кг лунного грунта и горных пород. Современные приборы позволяют ученым более детально изучить эти образцы.

75% образцов, доставленных на Землю с Луны, до сих пор хранились в нетронутом состоянии. В ноябре ученые вскрыли одну из капсул хранилища с 400 граммами реголита. Теперь исследователи получили вторую партию лунного грунта и готовятся к анализу образцов.