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Наука

Лунный грунт, добытый 50 лет назад, может пролить свет на историю ранней Земли

25 декабря 2019
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Фото: NASA
NASA выпустило видео, приуроченное к католическому Рождеству.

Этим летом NASA отпраздновало 50-летие миссии «Аполлон-11», в ходе которой люди впервые высадились на Луну в 1969 году. С 1969 по 1972 год было проведено шесть прилунений с экипажем и собрано 382 кг лунного грунта и горных пород. Современные приборы позволяют ученым более детально изучить эти образцы.

75% образцов, доставленных на Землю с Луны, до сих пор хранились в нетронутом состоянии. В ноябре ученые вскрыли одну из капсул хранилища с 400 граммами реголита. Теперь исследователи получили вторую партию лунного грунта и готовятся к анализу образцов.

В видео астрохимик NASA Джейми Эльсила и ее коллега Даниэль Симкус готовят 2 грамма реголита для анализа в лаборатории. Помимо лунного грунта, ученые также готовят лабораторную земную почву, которая будет служить контролем в их экспериментах, помогая повысить достоверность результатов.

Образцы сначала измельчают, а затем переносят в стеклянные капсулы. Затем ученые добавляют воду, запаивают капсулы и готовят их в специальном аппарате для извлечения органических соединений. В течение следующих нескольких месяцев они будут изучать извлеченные соединения, чтобы пролить свет на первозданную химию Солнечной системы.

 

«На Земле нет камней старше 4 млрд лет, поэтому мы не знаем, насколько сильной была вулканическая активность или насколько сильно Земля подвергалась бомбардировке астероидами. Так как Земля и Луна сформировались вместе, можно использовать находки со спутника, чтобы делать выводы о том, что происходило на нашей планете», — Эльсила.

По словам Натали Керран, научного сотрудника лаборатории Коэна, это предоставит важнейшую геологическую информацию, позволяющую определить образовывались ли структурные единицы жизни на Земле или были принесены из космоса.