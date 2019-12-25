Лунный грунт, добытый 50 лет назад, может пролить свет на историю ранней Земли

Этим летом NASA отпраздновало 50-летие миссии «Аполлон-11», в ходе которой люди впервые высадились на Луну в 1969 году. С 1969 по 1972 год было проведено шесть прилунений с экипажем и собрано 382 кг лунного грунта и горных пород. Современные приборы позволяют ученым более детально изучить эти образцы.
75% образцов, доставленных на Землю с Луны, до сих пор хранились в нетронутом состоянии. В ноябре ученые вскрыли одну из капсул хранилища с 400 граммами реголита. Теперь исследователи получили вторую партию лунного грунта и готовятся к анализу образцов.
В видео астрохимик NASA Джейми Эльсила и ее коллега Даниэль Симкус готовят 2 грамма реголита для анализа в лаборатории. Помимо лунного грунта, ученые также готовят лабораторную земную почву, которая будет служить контролем в их экспериментах, помогая повысить достоверность результатов.
Образцы сначала измельчают, а затем переносят в стеклянные капсулы. Затем ученые добавляют воду, запаивают капсулы и готовят их в специальном аппарате для извлечения органических соединений. В течение следующих нескольких месяцев они будут изучать извлеченные соединения, чтобы пролить свет на первозданную химию Солнечной системы.
По словам Натали Керран, научного сотрудника лаборатории Коэна, это предоставит важнейшую геологическую информацию, позволяющую определить образовывались ли структурные единицы жизни на Земле или были принесены из космоса.