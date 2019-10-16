Лунотопия: футуристический город в космосе

Профессор Льюис Дартнелл (Lewis Dartnell) из Вестминстерского университета представил проект города на Луне. Он назвал его Moontopia — от слов «Луна» и «Утопия». В наше время идея кажется фантастической, но ее автор полагает, что через 150 лет она вполне может быть реализована.

Дартнелл предлагает сделать обитаемыми лавовые трубки, образовавшиеся после извержения лунных вулканов. В ширину они могут достигать 1 км, и многие имеют высоту, достаточную, чтобы возводить дома в несколько этажей. Толстые стены из застывшей лавы защитят жителей колонии от космической радиации и перепадов температур.

Жизнь на Луне не будет легкой для людей: придется привыкать к полному изменению диеты, гравитации, света, погоды. Могут даже ощущаться «лунотрясения», но Дартнелл уверяет, что здания будут сейсмостойкими. Ещё одной проблемой учёный выделяет замкнутое пространство.