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Наука

Лунотопия: футуристический город в космосе

Анастасия Баринова
16 октября 2019
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Модель города на Луне
Фото: hillarys.co.uk
Ученые ищут способы сделать естественный спутник Земли обитаемым.

Профессор Льюис Дартнелл (Lewis Dartnell) из Вестминстерского университета представил проект города на Луне. Он назвал его Moontopia — от слов «Луна» и «Утопия». В наше время идея кажется фантастической, но ее автор полагает, что через 150 лет она вполне может быть реализована.

Дартнелл предлагает сделать обитаемыми лавовые трубки, образовавшиеся после извержения лунных вулканов. В ширину они могут достигать 1 км, и многие имеют высоту, достаточную, чтобы возводить дома в несколько этажей. Толстые стены из застывшей лавы защитят жителей колонии от космической радиации и перепадов температур.

Жизнь на Луне не будет легкой для людей: придется привыкать к полному изменению диеты, гравитации, света, погоды. Могут даже ощущаться «лунотрясения», но Дартнелл уверяет, что здания будут сейсмостойкими. Ещё одной проблемой учёный выделяет замкнутое пространство.

«Невозможность покинуть колонию без большой подготовки и риска может вызывать чувство клаустрофобии», —  Льюис Дартнелл.
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hillarys.co.uk Модель лунной колонии

Проблема полного отсутствия на Луне атмосферы, по мнению ученого, решается запечатыванием лавовой «трубы» с обеих сторон — внутри будет создана своя атмосфера и микроклимат. Скафандр жителям потребуется только для подъема на поверхность, где они будут добывать гелий, водяной лед и полезные ископаемые.

Транспорт в таких городах, за исключением велосипедов, не предусмотрен — зато обязательно найдется место для парка. Он должен быть разбит в центре колонии, и здания будут обращены к нему фасадом. Осветительная сеть будет имитировать продолжительность привычных людям суток (лунные сутки длятся около 29 земных дней).

Несмотря на трудности в колонизации других планет, ресурсы Земли стремительно исчерпываются, и варианты переселения людей на другие космические объекты рассматриваются учеными многих стран мира.