Лунотопия: футуристический город в космосе
Профессор Льюис Дартнелл (Lewis Dartnell) из Вестминстерского университета представил проект города на Луне. Он назвал его Moontopia — от слов «Луна» и «Утопия». В наше время идея кажется фантастической, но ее автор полагает, что через 150 лет она вполне может быть реализована.
Дартнелл предлагает сделать обитаемыми лавовые трубки, образовавшиеся после извержения лунных вулканов. В ширину они могут достигать 1 км, и многие имеют высоту, достаточную, чтобы возводить дома в несколько этажей. Толстые стены из застывшей лавы защитят жителей колонии от космической радиации и перепадов температур.
Жизнь на Луне не будет легкой для людей: придется привыкать к полному изменению диеты, гравитации, света, погоды. Могут даже ощущаться «лунотрясения», но Дартнелл уверяет, что здания будут сейсмостойкими. Ещё одной проблемой учёный выделяет замкнутое пространство.
Проблема полного отсутствия на Луне атмосферы, по мнению ученого, решается запечатыванием лавовой «трубы» с обеих сторон — внутри будет создана своя атмосфера и микроклимат. Скафандр жителям потребуется только для подъема на поверхность, где они будут добывать гелий, водяной лед и полезные ископаемые.
Транспорт в таких городах, за исключением велосипедов, не предусмотрен — зато обязательно найдется место для парка. Он должен быть разбит в центре колонии, и здания будут обращены к нему фасадом. Осветительная сеть будет имитировать продолжительность привычных людям суток (лунные сутки длятся около 29 земных дней).
Несмотря на трудности в колонизации других планет, ресурсы Земли стремительно исчерпываются, и варианты переселения людей на другие космические объекты рассматриваются учеными многих стран мира.