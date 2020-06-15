Люди начали есть змей и ящериц еще 15 000 лет назад

Группа израильских исследователей обнаружила первые свидетельства того, что древние люди ели змей и ящериц на регулярной основе 15 000 лет назад. Доказательства этому были найдены у террасы Эль-Вад, в районе горы Кармель возле города Хайфа. Ученые считают, что это могло быть частью перехода к более оседлому образу жизни.

Древние люди, населявшие район горы Кармель около Хайфы, были частью натуфийской цивилизации, известной своим переходом к оседлому сельскохозяйственному образу жизни. В этом же районе были найдены тысячи костей ящериц и змей, однако до сих пор не было ясно, были ли эти животные съедены людьми. Кости более крупных животных, например, кролика, найденные в этом регионе, имеют свидетельства того, что их туши были забиты, приготовлены и съедены, однако к змеям и ящерицам это не относилось.

Чтобы точно выяснить этот вопрос ученые изучили «поверхности и образцы фрагментации костей ящерицы и змей», обнаруженные на месте, и воссоздала естественные процессы разложения, которые разрушают трупы животных. Этот эксперимент включал в себя оставление туш животных под открытым небом и их сжигание. Затем образцы сравнили с древними костями.