Люди намусорили даже на Марсе

Запуск марсохода «Кьюриосити» (Curiosity) состоялся 26 ноября 2011 года. Посадка на Красную планету произошла 6 августа 2012 года; к концу июля 2019 года марсоход прошел более 21,08 км и поднялся на 327 м. Занимаясь изучением геологической истории и атмосферы Марса, аппарат передал на Землю множество данных.
Некоторые фотографии дают пищу для фантазий: так, выдающийся биолог увидел в очертаниях рельефа различных жуков. Иногда обычные камни выглядят как осколки какого-либо предмета (по мнению уфологов — инопланетного корабля). Но на Марсе действительно встречаются фрагменты мусора, оказавшегося там по вине человека.
Несколько лет назад камера MAHLI (Mars Hand Lens Imager), установленная на «Кьюриосити», показала яркий предмет длиной 1,3 сантиметра. Чтобы установить его происхождение, были сделаны более крупные снимки. Выяснилось, что это фрагмент, отвалившийся от космического аппарата во время посадки — настоящий мусор, от которого страдает и наша родная планета, и околоземное пространство.
Посмотрите, как на Марсе выглядят солнечные затмения.