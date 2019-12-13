Люди намусорили даже на Марсе

Запуск марсохода «Кьюриосити» (Curiosity) состоялся 26 ноября 2011 года. Посадка на Красную планету произошла 6 августа 2012 года; к концу июля 2019 года марсоход прошел более 21,08 км и поднялся на 327 м. Занимаясь изучением геологической истории и атмосферы Марса, аппарат передал на Землю множество данных.

Некоторые фотографии дают пищу для фантазий: так, выдающийся биолог увидел в очертаниях рельефа различных жуков. Иногда обычные камни выглядят как осколки какого-либо предмета (по мнению уфологов — инопланетного корабля). Но на Марсе действительно встречаются фрагменты мусора, оказавшегося там по вине человека.