Мафусаил – старейшая во Вселенной звезда или её предшественница?

В 2000 году, исследователи определили возраст HD 140283 при помощи «Гиппаркоса» — спутника Европейского космического агентства (ESA). Аппарат установил, что звезда появилась более чем 16 миллиардов лет назад. Этот показатель невероятен, поскольку возраст Вселенной, по словам Говарда Бонда, астронома пенсильванского Университета, составляет 13,8 миллиардов лет и получен на основании реликтового электромагнитного излучения. Если принять показатели «Гиппаркоса» за истинные, встаёт вопрос — как звезда может быть старше Вселенной?

Мафусаи́л (Мефусалаг, Метуше́лах, Матушлах), именем которого названа звезда, согласно Книге Бытия был одним из праотцов человечества и предком Ноя. Он является старейшим человеком, указанным в Библии — Мафусаил дожил до 969 лет, а своего сына зачал на 187 году жизни. Имя стало нарицательным для обозначения долгожителя — «мафусиалов век».