Магнитный полюс Земли ускорил движение в сторону Сибири

Ученые из американского Национального центра информации об окружающей среде регулярно публикуют данные о смещении магнитного полюса Земли. В этом году сводка появилась на год раньше, чем планировалось: скорость, с которой полюс перемещается от Канады к Сибири, растет быстрее ожидаемого.
Северный магнитный полюс – условная точка, в которой магнитное поле Земли направлено строго вниз (под углом 90° к поверхности). Его первые вычисления были произведены в 1831 году в канадской Арктике, и после этого ученые начали отслеживать его движение.
Всемирная магнитная модель (WMM) составляется специалистами Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы. Данные предоставляют спутники и 160 наземных обсерваторий.
WMM играет важную роль в навигационных системах всего мира. NASA, Федеральное авиационное управление США, военные и другие ведомства используют эту технологию для навигации, составления карт и отслеживания спутников; взлетно-посадочные полосы аэродромов пронумерованы согласно данным WMM, и даже GPS-сервисы в смартфонах учитывают эту модель.
Предыдущая модель, построенная в 2015 году, должна была служить до 2020 года, однако ее погрешности стали слишком велики уже к началу 2019 года. Ранее данные обновляли раз в пять лет, но к концу текущего года выяснилось, что скорость движения полюса слишком велика, и WMM снова пора пересматривать.
Updated World Magnetic #Model shows magnetic north #pole continuing to push toward Siberia https://t.co/9Udzw1s1nw— Phys.org (@physorg_com) December 17, 2019
При этом ученые точно не знают, почему происходит дрейф полюсов. Вероятнее всего, это связано с движением сильно разогретых потоков на границе ядра и мантии планеты. Однако скорость движения южного магнитного полюса практически не меняется, и этому тоже нет объяснения.