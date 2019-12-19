Магнитный полюс Земли ускорил движение в сторону Сибири

Северный магнитный полюс – условная точка, в которой магнитное поле Земли направлено строго вниз (под углом 90° к поверхности). Его первые вычисления были произведены в 1831 году в канадской Арктике, и после этого ученые начали отслеживать его движение.



Всемирная магнитная модель (WMM) составляется специалистами Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы. Данные предоставляют спутники и 160 наземных обсерваторий.



WMM играет важную роль в навигационных системах всего мира. NASA, Федеральное авиационное управление США, военные и другие ведомства используют эту технологию для навигации, составления карт и отслеживания спутников; взлетно-посадочные полосы аэродромов пронумерованы согласно данным WMM, и даже GPS-сервисы в смартфонах учитывают эту модель.



Предыдущая модель, построенная в 2015 году, должна была служить до 2020 года, однако ее погрешности стали слишком велики уже к началу 2019 года. Ранее данные обновляли раз в пять лет, но к концу текущего года выяснилось, что скорость движения полюса слишком велика, и WMM снова пора пересматривать.