Рейтинг@Mail.ru

авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Мамонт, волк и носорог в одной яме: в британской деревне нашли кости древней мегафауны

Мария Фролова

Фото: AC ARCHAEOLOGY

Челюсть шерстистого носорога

Фото: AC ARCHAEOLOGY

На стройплощадке в Шерфорде обнаружили более 200 костей древних животных.

Во время строительных работ в деревне Шерфорд (графство Девон, юго-запад Великобритании) рабочие случайно наткнулись на пещеру, где находились остатки шерстистого мамонта, носорога, бизона, волка и гиены, живших 30-60 тысяч лет назад.

Из пещеры извлекли более 200 костей эпохи плейстоцена, принадлежавших представителям мегафауны — так называют животных, масса тела которых превышает 40-45 килограммов. Среди найденных образцов — бивень, коренной зуб и другие кости шерстистого мамонта, неполный череп и нижняя челюсть шерстистого носорога, почти полный скелет волка, частичные останки гиены, лошади, северного оленя, горного зайца и рыжей лисы, а также кости различных мелких млекопитающих, в том числе летучих мышей и землероек.

Фото: AC ARCHAEOLOGY
Фото: AC ARCHAEOLOGY
Фото: AC ARCHAEOLOGY

Фрагмент бивня шерстистого мамонта

Фото: AC ARCHAEOLOGY

Ученые ожидают, что в процессе лабораторного анализа после раскопок будут обнаружены и другие кости мелких млекопитающих. Пока непонятно, все ли животные, останки которых нашли в шерфордской пещере, жили в одно время, или же там каким-то образом оказались кости зверей, населявших Великобританию эпохи плейстоцена в разные периоды.

Согласно одной из теорий, некоторые из животных упали в яму и не смогли оттуда выбраться. За ними последовали плотоядные падальщики, которых постигла та же участь. По другой версии, все животные умерли в разных местах, но их кости со временем вымыло в район деревни Шерфорд.

«Это исключительное открытие. Обнаружение частичных останков такого разнообразия видов здесь, в Девоне, дает нам блестящее представление о животных, которые бродили по Британии ледникового периода тысячи лет назад, а также позволяет лучше понять окружающую среду и климат того времени», — отметил директор Английской исторической комиссии Дункан Уилсон.

Ожидается, что найденные в Шерфорде останки доставят в Девон, на попечение плимутского музея The Box. Ученые уже заявили, что район, где была сделана находка, сохранят. Строительные работы в этой зоне вестись не будут, а вход в пещеру заблокируют.

Древние гиены населяли Арктику: неожиданное открытие

Древние гиены населяли Арктику: неожиданное открытие

читать

Читайте также

Мамонт, волк и носорог в одной яме: в британской деревне нашли кости древней мегафауны

В Европе обнаружен новый высоковирулентный вариант ВИЧ

У десятков жителей Канады диагностировали неизвестное опасное заболевание

Здоровых добровольцев заразили коронавирусом и поделились результатами эксперимента

В Хакасии впервые нашли амулет с фрагментом человеческой кости

Рекомендации

Карта, Россия

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц
Волки

Древний щенок 14 000 лет назад успел поужинать одним из последних шерстистых носорогов
Мамонт

Что бивень мамонта делает на дне океана?
Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?