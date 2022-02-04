Мамонт, волк и носорог в одной яме: в британской деревне нашли кости древней мегафауны

На стройплощадке в Шерфорде обнаружили более 200 костей древних животных.

Во время строительных работ в деревне Шерфорд (графство Девон, юго-запад Великобритании) рабочие случайно наткнулись на пещеру, где находились остатки шерстистого мамонта, носорога, бизона, волка и гиены, живших 30-60 тысяч лет назад.

Из пещеры извлекли более 200 костей эпохи плейстоцена, принадлежавших представителям мегафауны — так называют животных, масса тела которых превышает 40-45 килограммов. Среди найденных образцов — бивень, коренной зуб и другие кости шерстистого мамонта, неполный череп и нижняя челюсть шерстистого носорога, почти полный скелет волка, частичные останки гиены, лошади, северного оленя, горного зайца и рыжей лисы, а также кости различных мелких млекопитающих, в том числе летучих мышей и землероек.

Фрагмент бивня шерстистого мамонта Фото: AC ARCHAEOLOGY

Ученые ожидают, что в процессе лабораторного анализа после раскопок будут обнаружены и другие кости мелких млекопитающих. Пока непонятно, все ли животные, останки которых нашли в шерфордской пещере, жили в одно время, или же там каким-то образом оказались кости зверей, населявших Великобританию эпохи плейстоцена в разные периоды.

It has been a privilege to be part of the team involved in the discovery and recording of this rare find. We are incredibly proud of our archaeologists who have done an excellent job in challenging conditions to recover these important remains. https://t.co/G31NqYAtNS — AC archaeology (@ACarchaeology) February 3, 2022

Согласно одной из теорий, некоторые из животных упали в яму и не смогли оттуда выбраться. За ними последовали плотоядные падальщики, которых постигла та же участь. По другой версии, все животные умерли в разных местах, но их кости со временем вымыло в район деревни Шерфорд.

«Это исключительное открытие. Обнаружение частичных останков такого разнообразия видов здесь, в Девоне, дает нам блестящее представление о животных, которые бродили по Британии ледникового периода тысячи лет назад, а также позволяет лучше понять окружающую среду и климат того времени», — отметил директор Английской исторической комиссии Дункан Уилсон.

Ожидается, что найденные в Шерфорде останки доставят в Девон, на попечение плимутского музея The Box. Ученые уже заявили, что район, где была сделана находка, сохранят. Строительные работы в этой зоне вестись не будут, а вход в пещеру заблокируют.