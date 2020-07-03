Почему среди медуз не бывает инвалидов
Весной 2013 года биолог Майкл Абрамс (Michael Abrams) отрезал две ротовые лопасти молодой медузе (эфире) вида ушастая аурелия и стал свидетелем явления, которое никогда не видел до этого. Ожидалось, что она отрастит потерянные конечности, как это делают многие беспозвоночные. Вместо этого, медуза перераспределила оставшиеся шесть лопастей так, чтобы все они были равномерно расположены вокруг тела. Симметрия важна для ушастой аурелии при передвижении.
Ученые натолкнулись на явление, совершенно неизвестное в науке, которое назвали «симметризацией». Для медуз это очень важный способ самолечения, потому что они часто страдают из-за телесных повреждений, иногда нанесенных хищниками.
Исследователи могли упустить это открытие: изначально они планировали изучать восстановление конечностей медузы Turritopsis dohrnii, которую также называют бессмертной. В ожидании экземпляров ученые решили провести эксперимент на более простой медузе.
После наблюдения за тем, как ушастая аурелия перестраивала свое тело, Майкл Абрамс провел эксперимент еще несколько раз, потому что ему казалось, что он сделал ошибку. Когда он убедился, что молодая медуза действительно передвигала свои лопасти, чтобы восстановить симметрию, он со своей командой попытался разобраться, как животным удается это делать. Весь процесс может занимать от 12 часов до четырех дней.
После нескольких фальстартов исследователи сосредоточились на мускулатуре медузы. Когда был введен миорелаксант, снижающий тонус мышц, медуза не смогла завершить симметризацию, а увеличение мышечных импульсов ускоряло процесс. Получается, что мышцы толкают друг друга, чтобы увеличить расстояние между ротовыми полостями.
Поддержание симметрии тела очень важно для морских животных: асимметричные медузы с трудом могут отталкиваться в воде и питаться должным образом. Ученые приводят в пример автомобиль: стоит убрать одно колесо, и он не сможет двигаться, но если поставить оставшееся колесо в центр, машина поедет.
Исследователь Леа Гоэнторо (Lea Goentoro) из Калифорнийского технологического института надеется, что их открытие поможет сделать прорыв в технологии биоматериалов — нужно заменять не утерянную часть тела, а функции, которые она выполняла.
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