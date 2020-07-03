Почему среди медуз не бывает инвалидов

Весной 2013 года биолог Майкл Абрамс (Michael Abrams) отрезал две ротовые лопасти молодой медузе (эфире) вида ушастая аурелия и стал свидетелем явления, которое никогда не видел до этого. Ожидалось, что она отрастит потерянные конечности, как это делают многие беспозвоночные. Вместо этого, медуза перераспределила оставшиеся шесть лопастей так, чтобы все они были равномерно расположены вокруг тела. Симметрия важна для ушастой аурелии при передвижении.

Ученые натолкнулись на явление, совершенно неизвестное в науке, которое назвали «симметризацией». Для медуз это очень важный способ самолечения, потому что они часто страдают из-за телесных повреждений, иногда нанесенных хищниками.