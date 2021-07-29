Металлическую воду впервые удалось создать в научном эксперименте

Исследователи впервые создали металлическую воду. С помощью очень тщательной экспериментальной установки команда вырастила тонкий слой металлической воды золотого цвета на внешней стороне капли жидкого металла.
Как известно, чистая вода является изолятором, а ее электрическая проводимость связана с наличием в жидкости солей и примесей. Но создание из чистой воды металлической или проводящей воды долгое время было научной проблемой.
Однако теперь команда исследователей из 11 организаций по всему миру создала такую воду на установке BESSY II в Берлине. Ключ к прорыву заключался в соединении воды с щелочным металлом, который, как известно, легко высвобождает электроны из внешних оболочек своих атомов.
Проблема в том, что вода и щелочные металлы плохо смешиваются — металлы могут шипеть, воспламеняться и даже взорваться при попадании в воду. Поэтому для этого эксперимента исследователи перевернули обычную смесь, покрывая щелочной металл тонким слоем воды.
Внутри вакуумной камеры из сопла капали натрий-калиевый (Na-K) сплав, который существует в виде жидкости при комнатной температуре. Затем в камеру подавали водяной пар, образуя очень тонкую пленку снаружи металлической капли. Электроны и катионы металлов затем текут из Na-K в воду, создавая проводящую металлическую воду.
Чтобы выяснить, что произошло в эксперименте, ученые исследовали короткоживущую металлическую воду с помощью спектроскопии оптического отражения и синхротронной рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Это подтвердило ее металлическую фазу.
«Наше исследование не только показывает, что металлическая вода действительно может быть произведена на Земле, но также характеризует спектроскопические свойства, связанные с ее красивым золотистым металлическим блеском», — заключает Зайдель.