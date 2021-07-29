Металлическую воду впервые удалось создать в научном эксперименте

Исследователи впервые создали металлическую воду. С помощью очень тщательной экспериментальной установки команда вырастила тонкий слой металлической воды золотого цвета на внешней стороне капли жидкого металла.

Как известно, чистая вода является изолятором, а ее электрическая проводимость связана с наличием в жидкости солей и примесей. Но создание из чистой воды металлической или проводящей воды долгое время было научной проблемой.

Однако теперь команда исследователей из 11 организаций по всему миру создала такую воду на установке BESSY II в Берлине. Ключ к прорыву заключался в соединении воды с щелочным металлом, который, как известно, легко высвобождает электроны из внешних оболочек своих атомов.