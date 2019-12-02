Метеор, взорвавшийся в Австралии, оказался одной из вторых лун

Метеоры — явление частое и, как правило, ничем не примечательное. Подобное произошло над австралийской пустыней в 2016 году и также могло быть ошибочно принято за сгоревший метеор, если бы не сеть камер Desert Fireball, отслеживающих небо для фиксации именно таких событий. Благодаря съемке астрономы убедились, что взорвавшийся объект находился на орбите Земли, прежде чем был притянут к поверхности гравитацией. Такие тела называют временными спутниками или «вторыми лунами».

Исследователи во главе с ученым-планетологом Патриком Шобером из Университета Кертина в Австралии определили скорость объекта — медленнее 11 километров в секунду — и смогли выяснить, что он двигался к Земле почти вертикально. Низкая скорость указывает на то, что объект ранее вращался вокруг нашей планеты, а угол падения исключает его принадлежность к обломкам спутников. По словам исследователей, объект с 95% вероятностью относился к временным спутникам Земли.