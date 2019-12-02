Метеор, взорвавшийся в Австралии, оказался одной из вторых лун

Метеоры — явление частое и, как правило, ничем не примечательное. Подобное произошло над австралийской пустыней в 2016 году и также могло быть ошибочно принято за сгоревший метеор, если бы не сеть камер Desert Fireball, отслеживающих небо для фиксации именно таких событий. Благодаря съемке астрономы убедились, что взорвавшийся объект находился на орбите Земли, прежде чем был притянут к поверхности гравитацией. Такие тела называют временными спутниками или «вторыми лунами».
Исследователи во главе с ученым-планетологом Патриком Шобером из Университета Кертина в Австралии определили скорость объекта — медленнее 11 километров в секунду — и смогли выяснить, что он двигался к Земле почти вертикально. Низкая скорость указывает на то, что объект ранее вращался вокруг нашей планеты, а угол падения исключает его принадлежность к обломкам спутников. По словам исследователей, объект с 95% вероятностью относился к временным спутникам Земли.
До метеора 2016 года ученые наблюдали лишь две «вторых луны», сгоревших в атмосфере Земли — астероид 2006 RH120, находившийся на орбите с 2006 по 2007 год, и еще одно небесное тело, попавшее в поле зрения исследователей в январе 2014 года.
В гравитационное поле Земли попадает огромное количество астероидов, большинство из которых сгорает в атмосфере (становясь метеорами). Однако время от времени некоторые из них ненадолго «зависают» на орбите планеты. Согласно моделированию суперкомпьютера (2012), при участии 10 миллионов виртуальных астероидов на орбиту попали бы лишь 18 тысяч.
Точное количество «вторых лун» на орбите планеты неизвестно, поскольку большинство из этих объектов чрезвычайно малы для обнаружения. По состоянию на 30 ноября 2019 года зафиксировано 21 495 таких временных спутников.