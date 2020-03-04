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Наука

МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира в предметном рейтинге QS

04 марта 2020
МГУ
Фото: pixabay.com
Это лучший показатель в истории университета.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю в предметном рейтинге лучших университетов мира по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings by Subject).

В топ-50 МГУ попал по предметам «Лингвистика» (24-е место), «Физика и астрономия» (33), «Современные языки» (34), «Математика» (43), «Управление гостиничным бизнесом» (45).

«МГУ имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям», — говорится в сообщении QS.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, все последние годы Московский университет традиционно получает хорошие оценки в международных рейтингах вузов.

«Очередной предметный рейтинг QS подтверждает как устойчивое развитие вуза, так и то внимание, которое мы уделяем подготовке специалистов по направлениям», — Виктор Садовничий.

Предметный рейтинг Quacquarelli Symonds оценивает более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам, объединенным в пять предметных областей на основе четырех показателей: академическая репутация и авторитет учебного заведения в мире, репутация среди работодателей, цитируемость научных статей и индекс Хирша, оценивающий продуктивность и эффективность сотрудников вузов.