Микробиом московского метро оказался похож на нью-йоркский

На протяжении всей жизни мы постоянно окружены бактериями — помимо собственных, мы сталкиваемся с ними в воздухе, почве, воде и в наших домах. Некоторые из этих микроорганизмов могут быть вредными для человека, в то время как другие играют жизненно важную роль в регулировании иммунной системы.

С урбанизацией, охватывающей мир, ситуация меняется: люди по-прежнему окружены бактериями, но их разнообразие в настоящее время уменьшается, и наше взаимодействие с ними изменило характер.

Ученые из разных стран, объединившись в проекте MetaSUB, решили выяснить, как выглядит микробиота такой важной транспортной системы, как метрополитен. Исследователи начали с нью-йоркской подземки, а теперь изучили микробиом московского метро.