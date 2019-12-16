Микропластика в океане в миллионы раз больше, чем считалось ранее

Доселе при подсчете уровня концентрации микропластика в океане исследователи использовали специальные сетки. Они были достаточно мелкими, чтобы захватить планктон, но не могли улавливать частицы микропластика размером менее трети миллиметра.

В новом методе ученые из калифорнийского Института океанографии имени Скриппса использовали сальп (Thaliacea) — морских существ с желеобразными телами. Сальпы являются фильтраторами, поглощающими пищу из окружающей их водной толщи. Поскольку размер пор их фильтров составляет всего 5 тысячных миллиметра, они могут поглощать самые крошечные частицы любого вещества.

Исследователи изучили образцы сальп, собранных за несколько лет в северной части Тихого океана: в кишечниках всех особей был обнаружен микропластик. Сопоставив полученные данные, ученые пришли к выводу, что концентрация микропластика в районе калифорнийского побережья составляет до 8,3 миллиона частиц на кубический метр, тогда как согласно предыдущим исследованиям частиц было не более десяти.