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Наука

Микропластика в океане в миллионы раз больше, чем считалось ранее

16 декабря 2019
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Сальпы
Фото: Wikimedia Commons
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Фото: Scripps Institution of Oceanography
Ученые применяли при подсчете новый метод.

Доселе при подсчете уровня концентрации микропластика в океане исследователи использовали специальные сетки. Они были достаточно мелкими, чтобы захватить планктон, но не могли улавливать частицы микропластика размером менее трети миллиметра.

В новом методе ученые из калифорнийского Института океанографии имени Скриппса использовали сальп (Thaliacea) — морских существ с желеобразными телами. Сальпы являются фильтраторами, поглощающими пищу из окружающей их водной толщи. Поскольку размер пор их фильтров составляет всего 5 тысячных миллиметра, они могут поглощать самые крошечные частицы любого вещества.

Исследователи изучили образцы сальп, собранных за несколько лет в северной части Тихого океана: в кишечниках всех особей был обнаружен микропластик. Сопоставив полученные данные, ученые пришли к выводу, что концентрация микропластика в районе калифорнийского побережья составляет до 8,3 миллиона частиц на кубический метр, тогда как согласно предыдущим исследованиям частиц было не более десяти.

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Wikimedia Commons Сальп Pyrosoma atlanticum

Полученные результаты заставляют сомневаться в правильности оценок уровня загрязнения, сделанных в других частях мира. Так в южной части Индийского океана было выявлено 42 частицы микропластика на кубический метр, а в Средиземном море — 307.

«Несмотря на огромный интерес к микропластику, мы лишь сейчас начинаем понимать истинные масштабы этих загрязнителей океана. Это исследование демонстрирует, что микропластик в океане намного больше распространен, чем кто-либо мог себе представить; его можно найти в воде повсюду», — Дэн Торнхилл, директор программы Национального научного фонда.