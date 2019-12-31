Микропластмассовый мир победил: частицы пластика найдены даже в воздухе

Ученые из лондонского университета Kings College исследовали концентрацию микропластика в британской столице и ряде других крупных городов. Загрязнение атмосферы микрочастицами пластика — явление сравнительно новое, и все его последствия еще не изучены.

Ветер поднимает в воздух и перемещает на небольшие расстояния фрагменты пластика размером от 0,02 до 0,5 мм, а из атмосферы они вымываются осадками, оседая обратно на земле. Недавно международная группа ученых обнаружила, что пластик выпадает с дождем и снегом даже в Пиренеях, которые считаются экологически чистым регионом. Найдено микропластиковое загрязнение и в Арктике.