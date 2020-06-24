Миссионерская позиция в сексе изобретена более 400 миллионов лет назад: видео

Панцирные рыбы царили на нашей планете в течение 70 миллионов лет и полностью вымерли около 350 миллионов лет назад. Изучая окаменелые останки, ученые раскрыли секрет их размножения. Происходило это классическим способом — путем спаривания двух разнополых особей. Однако исчезнув, панцирные рыбы «унесли секрет с собой»: следующие представители семейства рыб размножались нерестом. Исключением являются акулы и другие хрящевые рыбы, однако хотя для них и характерно внутреннее оплодотворение, их прямая связь с панцирными не доказана.

Изучение половых функций панцирных рыб началось в 1930-х годах на примере обитавшей около 390 миллионов лет назад на территории современной Шотландии рыбы Rhamphodopsis. К 1960-м годам ученым удалось найти у панцирных рыб странные отростки, расположенные вблизи брюшных плавников, и определить, что плавательных функций они не несли.

Доказать, что древние рыбы размножались внутренним оплодотворением (а, следовательно, эти отростки являются половыми органами), стало возможным лишь в 2008 году: австралийские ученые под руководством доктора Джона Лонга нашли прекрасно сохранившихся эмбрионов в останках древней панцирной рыбы Microbrachius dicki. Был даже обнаружен эмбрион с уже сформировавшимся L-образным придатком.

Microbrachius dicki достигали в длину около восьми сантиметров. Рядом с брюшными плавниками у самцов размещались небольшие L-образные отростки, способные выдвигаться вперед. У самок же была соответствующая им бороздка, а также специальные костные пластинки, в процессе спаривания зажимающие отросток.

По мнению Джона Лонга, при наличии расположенных таким образом органов рыбы спаривались «лицом к лицу», в так называемой «миссионерской» позиции. И хотя в какой-то период акулы существовали на Земле одновременно с панцирными рыбами, размножаясь внутренним оплодотворением — их половые органы устроены иначе.

Ученые склонны полагать, что акулы и панцирные рыбы были конкурирующими видами, с полной победой акул впоследствии. Однако панцирные рыбы появились на несколько миллионов лет раньше акул, что делает их первыми живыми существами, которым был знаком процесс совокупления в самом привычном понимании этого слова.

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