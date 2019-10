Водород — мощнейший антиоксидант, изучению которого мировые ученые посвящают уже многие годы и тысячи исследований. По всему миру проводятся масштабные научные конференции, на которых обсуждаются самые инновационные и передовые методы использования молекулярного водорода. VII Международная конференция «Молекулярный водород в медицине в XXI веке» стала очередным знаковым событием этой области.

Мировые эксперты делились опытом и результатами исследований использования молекулярного водорода в сфере медицины, здоровья и красоты, wellness-индустрии и спа, и даже спорта. Среди спикеров — ведущие ученые Азии, Востока и Европы, в том числе профессор Jan Slezák (Словакия), доктор Michal Botek (Чехия), эксперты из России, а также профессор Shigeo Ohta и профессор Mami Noda (Япония). Профессор Shigeo Ohta — лауреат Нобелевской премии, который получил ее за открытие молекулярного водорода как лучшего антиоксиданта.

Событие мирового масштаба посетили Юлия Энхель, основатель международной корпорации ENHEL Group, и Яна Аркадьевна Славгородская, главный доктор ENHEL Wellness Spa Dome и специалист по антивозрастной терапии. От лица корпорации также выступил Олег Стефанович Медведев — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ. Он представил доклад на тему «Current use of molecular hydrogen in Russian medicine, problems and perspectives».