В Словакии состоялась VII Международная конференция «Молекулярный водород в медицине в XXI веке»
Водород — мощнейший антиоксидант, изучению которого мировые ученые посвящают уже многие годы и тысячи исследований. По всему миру проводятся масштабные научные конференции, на которых обсуждаются самые инновационные и передовые методы использования молекулярного водорода. VII Международная конференция «Молекулярный водород в медицине в XXI веке» стала очередным знаковым событием этой области.
Мировые эксперты делились опытом и результатами исследований использования молекулярного водорода в сфере медицины, здоровья и красоты, wellness-индустрии и спа, и даже спорта. Среди спикеров — ведущие ученые Азии, Востока и Европы, в том числе профессор Jan Slezák (Словакия), доктор Michal Botek (Чехия), эксперты из России, а также профессор Shigeo Ohta и профессор Mami Noda (Япония). Профессор Shigeo Ohta — лауреат Нобелевской премии, который получил ее за открытие молекулярного водорода как лучшего антиоксиданта.
Событие мирового масштаба посетили Юлия Энхель, основатель международной корпорации ENHEL Group, и Яна Аркадьевна Славгородская, главный доктор ENHEL Wellness Spa Dome и специалист по антивозрастной терапии. От лица корпорации также выступил Олег Стефанович Медведев — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ. Он представил доклад на тему «Current use of molecular hydrogen in Russian medicine, problems and perspectives».
На проведенном событии эксперты поделились опытом применения водородных технологий для омоложения и полного оздоровления в московской клинике ENHEL Wellness Spa Dome. По результатам Международного форума «Инновации и развитие», ENHEL Wellness Spa Dome признана лучшей инновационной спа-клиникой России, а корпорация ENHEL Group определена победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2019».
«Наша клиника признана лучшей, так как в ней собраны передовые технологии и процедуры с применением молекулярного водорода для омоложения и полного оздоровления организма. Я горжусь своей командой, ведь мы первыми в мире внедрили эту концепцию в anti-age медицине. Семь лет назад я впервые узнала от японских ученых о пользе молекулярного водорода и сейчас понимаю, что это был путь новых технологий. Благодаря зарубежным коллегам и партнерам мы можем делиться знаниями и практиками на мировом уровне — это способствует использованию лучшего и безопасного антиоксиданта. Вместе мы способны многое изменить к лучшему!» — заявила Юлия Энхель.